義肢輔具為創作媒材 奪高雄獎

（中央社者王淑芬高雄21日電）創作媒材、靈感不設限，「2018高雄獎」今天揭曉，其中一件得獎作品以變異的義肢、輪椅、拐杖為媒材，展現生命脆弱的共感意象，奪下新台幣40萬元的「高雄獎。」

「從人類與科技間的長遠歷史知道身體的潛能與可塑性並沒有被科技定奪，身體可以也已經承受各種科技，藉由之間親密且脆弱的關係探尋人與科技間的界線，」得獎人徐叡平在創作理念中傳達他用複合媒材與玻璃，充分展現生命脆弱的共感意象。

楊順發的「台灣水沒—保國護土篇」呈現的是一幀幀水墨意境的優美風景，不過他用反諷影射的方式帶出人境廢墟的感嘆。他說，雲嘉南沿海一帶是地層下陷情況最嚴重的地區，每每驅車經過，沿途總是出現浸沒在海中的軍事設施。