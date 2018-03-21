義肢輔具為創作媒材 奪高雄獎

（中央社者王淑芬高雄21日電）創作媒材、靈感不設限，「2018高雄獎」今天揭曉，其中一件得獎作品以變異的義肢、輪椅、拐杖為媒材，展現生命脆弱的共感意象，奪下新台幣40萬元的「高雄獎。」
「從人類與科技間的長遠歷史知道身體的潛能與可塑性並沒有被科技定奪，身體可以也已經承受各種科技，藉由之間親密且脆弱的關係探尋人與科技間的界線，」得獎人徐叡平在創作理念中傳達他用複合媒材與玻璃，充分展現生命脆弱的共感意象。
楊順發的「台灣水沒—保國護土篇」呈現的是一幀幀水墨意境的優美風景，不過他用反諷影射的方式帶出人境廢墟的感嘆。他說，雲嘉南沿海一帶是地層下陷情況最嚴重的地區，每每驅車經過，沿途總是出現浸沒在海中的軍事設施。
他說駐足聆聽，彷彿聽見建築無聲地吶喊，歷經時間淘洗，無數人的青春如今只剩斷垣頹壁，一切又重新回歸大自然，他質疑，「人定勝天嗎？」
得獎者還有蕭聖健的「月夜」、胡鈞荃的「異域」、林羿綺「父域安魂曲」等，5人都能各獲得「高雄獎」40萬元的獎金。
「2018高雄獎」去年10月起徵件，由532位送件者中選出5位高雄獎，高雄市立美術館館長李玉玲今天在記者會上表示，今年度首度將「科技藝術」納入新媒體New Media類收件，在今年度於初審選出的3位「新媒體類」入圍者，全數獲得「高雄獎」，是今年比較特殊的情況。
5位「高雄獎」得主，有學院內的藝術新秀，也有在藝術界創作不斷的藝術家，得獎作品運用獨特媒材語彙，結合創作的機動性與原創性傳達對外在環境或內在風景的省思。
「2018高雄獎」3月24日將在高雄市立美術館開幕並頒獎。（編輯：陳清芳）1070321