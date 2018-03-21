綠營中市議員初選　現任、新人都喊「苦戰」

民進黨台中市議員初選，共44人登記，爭取35席提名；共有8個選區，包括第4（后里、豐原區）、6（西屯區）、8（北屯區）、9（北區）、10（中、西區）、11（東、南區）、12（太平區）及13（大里、霧峰區）選區，須透過民調來決定提名人選，民進黨定4月16日至20日辦理民調作業，完成後，隔天中午即開封民調結果並對外公布。

民進黨台中市議員初選，4月16日登場，總計有8個選區需要辦理初選民調；面對新人挑戰，爭取蟬聯的議員都高喊「苦戰」，除繼續努力耕耘基層外，也經由宣傳車、看板、網路宣傳等方式來增加曝光機會，深怕初選無法過關。

雖然只是黨內初選，但是各選區戰況激烈，例如，東、南區現任市議員邱素貞、后里、豐原區的翁美春、西屯區的陳淑華等人，沒有女性保障名額的優勢，都必須參加初選。北屯區邁向5連任的曾朝榮，每天的服務案件近20件，忙得人仰馬翻，相對投入初選拜訪的準備時間較少，一向以服務為宗旨的曾朝榮祈盼市民能給予認真的肯定；至於中、西區的江肇國，不僅也要初選，還要禮讓20%給新人，他自認選情相當困難，高喊「苦戰」。



▲民進黨台中市議員初選看板。（圖／陳淑華服務處提供, 2018.3.21)



▲民進黨台中市議員初選看板。（圖／江肇國服務處提供, 2018.3.21)



▲民進黨台中市議員宣傳品。（圖／曾朝榮服務處提供, 2018.3.21)

邱素貞、陳淑華、翁美春表示，相較國民黨市議員提名辦法中納入現任優先條款，民進黨的初選沒有現任優勢可言、沒有現任保障，女性參選激烈，不存在婦女保障。面對新人挑戰，確實具一定壓力，所幸平時勤走基層，實在經營，希望以服務口碑與建設成績，獲得選民青睞。

曾朝榮、江肇國則指出，面對新人有派系奧援與名人加持，全力「衝」初選，他們還是要參加大小會議、會勘，服務未曾間斷，能夠用在初選的時間相對較少，未料，一度引起支持者緊張，關心「到底還要不要選」。

為安撫支持者不安氣氛，議員們最近開始掛出競選看板，並透過宣傳車，臉書、簡訊、line等通訊軟體，希望強化文宣力道，增加曝光機會，全力爭取民眾認同與支持。