民進黨新北市長人選 4月中下旬決定

（中央記者呂欣憓台北21日電）民主進步黨新北市黨部主任委員余天今天在中常會向兼任黨主席的總統蔡英文表示，希望黨中央盡快決定新北市長參選人，黨祕書長洪耀福回應，大約會在4月中下旬決定人選。

民進黨今天下午舉行中常會，余天出席民進黨中常會前接受媒體訪問時表示，新北市基層都很急，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」。他也透露，前行政院長游錫堃對於參選新北市態度有軟化。

余天在常會後再度接受媒體訪問時說，他在會中有向蔡英文反映基層意見，蔡英文對余天開玩笑表示，在人選出爐前，請余天「權充當母雞」。