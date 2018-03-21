民進黨新北市長人選 4月中下旬決定

（中央記者呂欣憓台北21日電）民主進步黨新北市黨部主任委員余天今天在中常會向兼任黨主席的總統蔡英文表示，希望黨中央盡快決定新北市長參選人，黨祕書長洪耀福回應，大約會在4月中下旬決定人選。
民進黨今天下午舉行中常會，余天出席民進黨中常會前接受媒體訪問時表示，新北市基層都很急，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」。他也透露，前行政院長游錫堃對於參選新北市態度有軟化。
余天在常會後再度接受媒體訪問時說，他在會中有向蔡英文反映基層意見，蔡英文對余天開玩笑表示，在人選出爐前，請余天「權充當母雞」。
與會人士表示，黨祕書長洪耀福回應，由於中國國民黨的初選在4月初會完成，民進黨新北市長的人選大約會在4月中下旬決定。
此外，民進黨發言人鄭朝方會後轉述，今天中常會通過第十八屆全國黨員代表選舉時程，4月9日發布選舉公告；4月16日至20日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；4月25日前召開中執會審查候選人資格；4月26日抽籤；5月27日辦理黨員投票；5月30日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。
鄭朝方說，2018第十八屆全國黨員代表選舉各縣市暨直屬黨部選出的代表應選334席，依規定單一性別在應選名額總數中每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為83席。（編輯：林淑媛）1070321