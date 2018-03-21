〈遠航展望〉5成機隊面臨強迫淘汰壓力 呼籲政策給緩

交通部日前預告自 2019 年元旦起，民用機齡不得超過 26 年，導致遠東航空明年面臨一半飛機恐不能營運的窘境，遠航總經理李承仲今 (21) 日再度出面呼籲政府，應給予緩衝時間，也期望有必要時政策可提供適度補貼，他舉例，當前政府推動電動汽車和太陽能發電，就是採用這種做法。

根據民航局統計，國內 14 年以上高齡機共有 32 架，分別是華航 16 架、長榮 6 架、遠航 8 架。

其中，遠航 8 架 MD 飛機，最年輕的 2 架機齡也有 19 年，而其他 6 架機齡為 21-26 年不等，在「民用航空運輸管理規則」第 11 條修正為民用機齡不得超過 26 年後，遠航將有 4 架將陸續被強迫退場。