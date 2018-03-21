UBA／首度攻「蛋」票5分鐘秒殺　決賽周末登場

106學年度富邦人壽大專籃球聯賽，公開組一級決賽將於3月24日至25日攻「蛋」，這也是UBA舉辦31年以來首度前進小巨蛋，今年男子組去年奪首冠的健行科大要挑戰二連霸，女子組文化大學則是要挑戰四連霸、隊史第19冠。

四強賽男子組由健行科大、國立體大、義守大學及高雄師大勝出。女子組預賽排名一、二的文化大學及北市大學率先晉級，排名賽則由佛光大學、世新大學搶下門票。