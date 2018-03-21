UBA／首度攻「蛋」票5分鐘秒殺　決賽周末登場

106學年度富邦人壽大專籃球聯賽，公開組一級決賽將於3月24日至25日攻「蛋」，這也是UBA舉辦31年以來首度前進小巨蛋，今年男子組去年奪首冠的健行科大要挑戰二連霸，女子組文化大學則是要挑戰四連霸、隊史第19冠。
四強賽男子組由健行科大、國立體大、義守大學及高雄師大勝出。女子組預賽排名一、二的文化大學及北市大學率先晉級，排名賽則由佛光大學、世新大學搶下門票。
首次攻「蛋」 開放索票五分鐘冠軍賽票卷即搶光，可比擬剛落幕的HBL盛況，而男子組四強，分別來自桃園及高雄，也是UBA歷史上第一次有兩支高雄隊伍同進四強。
此次男女冠軍隊伍，除了可以獲得冠軍金盃，更加碼特製「樂高督瑪熊」。一改賽事紀念品形象，結合UBA及樂高潮流，以大專籃球聯賽吉祥物「督瑪熊」為主體，製作樂高冠軍熊，不僅是代表每位球員都如同樂高一樣擁有無限可能，也期盼大專選手們在告別學生身份後，能持續玩轉創意並勇敢追夢。
本學年度個人獎項包含得分王后、籃板王后、助攻王后、抄截王后、阻攻王后、新人王后、冠軍賽MVP，將在3月25日冠軍賽當天出爐，中華電信為選手奮力的表現喝采，連續兩年皆提供每位三千元勉勵金，鼓勵十四位個人獎得主，期許未來能有更亮眼的表現。
四強賽程：
3/24（六）
13:00 女子組 文化大學vs 世新大學
15:00 女子組 佛光大學vs 北市大學
17:00 男子組 高雄師大vs 健行科大
19:00 男子組 國立體大vs 義守大學
3/25（日）
13:00 女子組 季軍賽
15:00 男子組 季軍賽
17:00 女子組 冠軍賽
19:00 男子組 冠軍賽