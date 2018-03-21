NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈NU’EST W五月五股開唱台大校花戀上李敖　批他「愛錢」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
運動

UBA／首度攻「蛋」票5分鐘秒殺　決賽周末登場

記者鍾東穎／台北報導2018/03/21 17:37
▲106學年度富邦人壽大專籃球聯賽，公開組一級決賽將於3月24日至25日攻「蛋」，此次男、女冠軍隊伍，除了可以獲得冠軍金盃，更加碼特製「樂高督瑪熊」。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.21）
▲106學年度富邦人壽大專籃球聯賽，公開組一級決賽將於3月24日至25日攻「蛋」，此次男、女冠軍隊伍，除了可以獲得冠軍金盃，更加碼特製「樂高督瑪熊」。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.21）

106學年度富邦人壽大專籃球聯賽，公開組一級決賽將於3月24日至25日攻「蛋」，這也是UBA舉辦31年以來首度前進小巨蛋，今年男子組去年奪首冠的健行科大要挑戰二連霸，女子組文化大學則是要挑戰四連霸、隊史第19冠。

四強賽男子組由健行科大、國立體大、義守大學及高雄師大勝出。女子組預賽排名一、二的文化大學及北市大學率先晉級，排名賽則由佛光大學、世新大學搶下門票。

首次攻「蛋」 開放索票五分鐘冠軍賽票卷即搶光，可比擬剛落幕的HBL盛況，而男子組四強，分別來自桃園及高雄，也是UBA歷史上第一次有兩支高雄隊伍同進四強。

此次男女冠軍隊伍，除了可以獲得冠軍金盃，更加碼特製「樂高督瑪熊」。一改賽事紀念品形象，結合UBA及樂高潮流，以大專籃球聯賽吉祥物「督瑪熊」為主體，製作樂高冠軍熊，不僅是代表每位球員都如同樂高一樣擁有無限可能，也期盼大專選手們在告別學生身份後，能持續玩轉創意並勇敢追夢。

本學年度個人獎項包含得分王后、籃板王后、助攻王后、抄截王后、阻攻王后、新人王后、冠軍賽MVP，將在3月25日冠軍賽當天出爐，中華電信為選手奮力的表現喝采，連續兩年皆提供每位三千元勉勵金，鼓勵十四位個人獎得主，期許未來能有更亮眼的表現。

四強賽程：

3/24（六）

13:00 女子組 文化大學vs 世新大學

15:00 女子組 佛光大學vs 北市大學

17:00 男子組 高雄師大vs 健行科大

19:00 男子組 國立體大vs 義守大學

 

3/25（日）

13:00 女子組 季軍賽

15:00 男子組 季軍賽

17:00 女子組 冠軍賽

19:00 男子組 冠軍賽

 

關鍵字uba台北小巨蛋四強健行科大文化大學
找男生鬥牛　永仁稱霸3對3賽場Abreu左腿筋緊繃　提前退場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan