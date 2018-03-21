Fed 3月會議前瞻：投資人最該關注的5件事

本週是聯準會主席鮑威爾第一次主持 FOMC 利率決策會議，會議結果將在台北時間週四 (22 日) 凌晨 2 時公佈，儘管市場已預期聯邦公開市場委員 (FOMC) 將宣布升息一碼 0.25%，但官員在會議上的討論內容，估計將對市場產生一定影響。

其中又以美債市場最受關注，投資銀行杰富瑞的經濟學家 Thomas Simons 指出：「債券市場的命運掌握在聯邦公開市場委員會手中」。

以下是關於聯準會立場，專家建議該關注的 5 項重點：

1. 根據目前的財政政策，聯準會將如何修改經濟前景？

經濟在去年年底似乎展現穩健的狀況，而川普領軍的政府決定增加一些額外的財政刺激，如較低的稅收和提升支出。考量這些財政政策，聯準會可能會上調經濟前景，BMO 資本市場副首席經濟學家 Michael Gregory 指出，聯準會可能會降低失業率的預測，並提升對通膨的預期，對於 GDP 的預期可能也將提升，目前聯準會估計今年經濟成長為 2.5%。