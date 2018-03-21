大和解　張明達大局為重挺翁章梁選嘉縣長

民進黨嘉義縣長黨內初選民調翁章梁勝出，但雙方陣營對過程與初選後存在爭議，張明達曾多次向黨中央表達質疑與不滿。洪耀福在記者會，首先轉述蔡英文調和過程，請張明達議長及翁章梁前副主委放下初選的心結，共同團結，讓嘉義縣未來的發展更順遂，為嘉義縣迎來新的時代，迎來一個不一樣的嘉義縣。

民進黨嘉義縣長黨內初選，對過程與民調均引發爭議的嘉義縣議長張明達與前副主委翁章梁，今(21)日中午由蔡英文主席約見，北上黨中央的中常會後晤談與調和；會後由民進黨秘書長洪耀福會後與張明達、翁章梁聯袂召開記者會，上演擁抱大和解，象徵嘉義縣黨內整合成功，3人一起高喊「民進黨加油、嘉義進步」口號。

洪耀福表示，蔡總統主動約見翁章梁及張明達，慰勞與鼓勵兩人，希望初選結束，放下歧見，共同團結，讓嘉義縣未來發展更順遂；以張明達過去為人寬厚的從政風格，肚量很大的表示一定全力支持，共同打拚，挺翁章梁競選縣長。

張明達說指出，蔡總統向2人表示，初選期間造成誤會和抹黑攻擊，希望為了黨的團結，能夠和諧，為了嘉義發展，希望2人把個人事情置於度外，共同照顧嘉義，讓嘉義更發展。

翁章梁說，蔡總統勉勵2人放下、團結、向前看，感謝張明達展現的豁然大度，與願意一起攜手合作向前看的精神，讓他很感動；初選後，團結一直是民進黨的優良傳統，也是支持者共同期待；翁章梁表示，他擔任嘉義縣府社會局長時，張明達就是議長，2人的感情很好，黨內初選競爭中，我們一直希望競爭、不是鬥爭，嘉義縣的整合團結，是民進黨一致對外的傳統，為了所有縣民，希望大家一起努力。