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大和解　張明達大局為重挺翁章梁選嘉縣長

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/21 17:55
▲在蔡英文總統兼民進黨主席出面斡旋下，民進黨嘉義縣長初選紛爭在21日落幕，參加初選的前農委會副主委翁章梁和嘉義縣議會議長張明達兩人握手言和。（圖／民進黨中央提供 , 2018.03.21 )
▲在蔡英文總統兼民進黨主席出面斡旋下，民進黨嘉義縣長初選紛爭在21日落幕，參加初選的前農委會副主委翁章梁和嘉義縣議會議長張明達兩人握手言和。（圖／民進黨中央提供 , 2018.03.21 )

民進黨嘉義縣長黨內初選，對過程與民調均引發爭議的嘉義縣議長張明達與前副主委翁章梁，今(21)日中午由蔡英文主席約見，北上黨中央的中常會後晤談與調和；會後由民進黨秘書長洪耀福會後與張明達、翁章梁聯袂召開記者會，上演擁抱大和解，象徵嘉義縣黨內整合成功，3人一起高喊「民進黨加油、嘉義進步」口號。

民進黨嘉義縣長黨內初選民調翁章梁勝出，但雙方陣營對過程與初選後存在爭議，張明達曾多次向黨中央表達質疑與不滿。洪耀福在記者會，首先轉述蔡英文調和過程，請張明達議長及翁章梁前副主委放下初選的心結，共同團結，讓嘉義縣未來的發展更順遂，為嘉義縣迎來新的時代，迎來一個不一樣的嘉義縣。

洪耀福表示，蔡總統主動約見翁章梁及張明達，慰勞與鼓勵兩人，希望初選結束，放下歧見，共同團結，讓嘉義縣未來發展更順遂；以張明達過去為人寬厚的從政風格，肚量很大的表示一定全力支持，共同打拚，挺翁章梁競選縣長。

張明達說指出，蔡總統向2人表示，初選期間造成誤會和抹黑攻擊，希望為了黨的團結，能夠和諧，為了嘉義發展，希望2人把個人事情置於度外，共同照顧嘉義，讓嘉義更發展。

翁章梁說，蔡總統勉勵2人放下、團結、向前看，感謝張明達展現的豁然大度，與願意一起攜手合作向前看的精神，讓他很感動；初選後，團結一直是民進黨的優良傳統，也是支持者共同期待；翁章梁表示，他擔任嘉義縣府社會局長時，張明達就是議長，2人的感情很好，黨內初選競爭中，我們一直希望競爭、不是鬥爭，嘉義縣的整合團結，是民進黨一致對外的傳統，為了所有縣民，希望大家一起努力。

關鍵字民進黨嘉義縣長張明達翁章梁洪耀福蔡英文
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