4G平均下載速率未達2Ｍ 最重可罰300萬

（中央社記者朱則瑋台北21日電）NCC今天表示，未來「行動寬頻業務服務品質規範實施要點」上路後，將要求業者4G無線上網資料平均下載速率需在2Mbps以上，限期改善仍不改善者最重可罰新台幣300萬元。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至107年1月底止4G用戶數已達2289萬戶，NCC為了督促業者強化4G服務品質並提升消費者滿意度，在今天舉行的第793次委員會議上，決議依照4G管理規則第72條第1項公告「行動寬頻業務服務品質規範實施要點」。

要點的重要項目包括，要求業者把無線上網資料下載速率資訊公布於門市及網頁上，且平均下載速率需達2Mbps以上；各業者提供國際漫遊關懷簡訊及數據傳輸累積帳單金額新台幣5000元的提醒機制；提供災防告警細胞廣播訊息服務；客戶權益個人資料保護政策及認證、語音及行動上網資費試算及不得對客戶未申請的服務收費等。