深澳電廠案 羅東鎮長發動萬人連署反對

林姿妙受訪時說，宜蘭地形就像畚箕，深澳電廠若重啟爐灶，恐對宜蘭產生傷害。為了宜蘭良好環境，縣民應該拒絕「用肺發電」。即日起，她除在網路上發動聯署之外，4月14日週六中午1時到晚間9時，也將在羅東中山公園發動實體連署。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）深澳燃煤電廠環評通過，屆時恐衝擊宜蘭空氣品質。將代表國民黨參選宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙今天號召萬人加入連署行列，反對電廠開發。

她表示，屆時預計取得萬份連署書，送到行政院，表達地方反對立場。

媒體問到，若當下要拒絕燃煤發電，在2025年非核家園之前，該如何解決電力缺口問題？林姿妙表示，政府的前瞻計畫這麼多預算，希望有關單位投資綠能發電，才是解決辦法。

距離深澳燃煤電廠直線距離最短只有10公里的頭城鎮公所，下午也發出聲明，反對深澳電廠案。

頭城鎮長曹乾舜受訪時說，一旦電廠啟用，頭城鎮勢必面臨嚴重的空污挑戰，「我們不能讓數萬的頭城鎮民，生活在受PM2.5污染威脅的環境之中」，強烈要求台灣電力公司另行開發乾淨的能源，摒棄高度污染的燃煤火力發電廠。（編輯：李錫璋）1070321