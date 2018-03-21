〈鉅亨觀點〉市場不願給高評價 台生技廠遭外資併購趨

醫材廠百略今日宣布，將依企業併購法及相關法規之規定，由滿得投資以現金為對價，以每股 84.74 元，進行現金收購，取得百略 100% 股權，預計總收購金額約 93 億元。以百略昨 (20) 日收盤價，溢價率為 17.8%。

繼中美冠科 - KY(6554-TW) 後，台灣醫材廠百略 (4103-TW) 也將遭外資併購，在 3 個月之內，接連發生 2 起外資以現金併購台灣生技廠的案例，也代表，台灣生技產業還是有珍珠，只是之前的風雨與負面消息，讓台灣投資人對生技業卻步，甚至聞生技公司就色變，最後結果反而是讓外資可用低價進場，順利買下台灣具基本價值的生技公司。

百略昨日宣布停牌，市場對其動向議論紛紛，今日消息確定是遭外資併購，再次印證台灣生技廠仍具投資價值，吸引國外廠商願意砸錢投資取得股權。

人源腫瘤異體移植模型 (PDX) 公司中美冠科 - KY 在 2017 年 12 月下旬公告，與 JSR Corporation 及 Gallo Merger Sub Corp. 簽署合併契約和計畫，依據合併契約，目前已發行流通在外之普通股將予以註銷，每一普通股將取得 75 元現金對價，與近 30 日均價相比，溢價率為 104.6%。

醫材廠就跟一般公司一樣，由於進入技術門檻高，普遍各廠獲利表現不錯，但由於台灣生技產業大環境氛圍不佳，投資人談生技業就色變，加上近年有不少生技公司發生負面消息，更讓市場對生技公司具備更高的防備心，讓外資得以藉不同的經驗優勢，取得台灣公司股權。

從百略近 8 年股票市值來看，最低僅約 66 億元，最高也不過 120 億元，跟滿得投資所花的 93 億元收購金額相比，外資並沒有用太高的溢價收購百略，只能說，外資投資台灣生技廠眼光獨到，看到台灣投資人沒有看到的價值，而這也是台灣生技業不得不要面臨的困境，至於市場何時願意給生技業更好的本益比與評價，仍有待時間證明。