李鴻其VS.五月天石頭　顛覆形象當警察飆戲

李鴻其自從憑《醉·生夢死》拿下2015年金馬獎「最佳新演員」之後，就再也沒有新作推出，雖然中間插花演出大陸片《縫紉機樂隊》，以及一部短片《愛在世界末日》，但都不若他在新片《幸福城市》引人注目，電影裡他將扮演一個被命運捉弄的警察。
《幸福城市》網羅了台灣資深實力派演員高捷、李鴻其以及新人謝章穎，分別飾演男主角老張的三個不同階段狀態。導演何蔚庭表示：「在選角時，我不光只是考慮這三個演員的外表，是否看起來像同一個人，我也特別重視每個演員對電影的熱情，因為我們是分段拍攝，三個男主演只能通過探班，和看已拍攝片段的方式來認識對方，因此演出這部電影要有自我挑戰的勇氣。」
電影裡還有幾個對老張人生影響極深的女性，分別由法國實力派新進演員Louise Grinberg（曾出演坎城金棕櫚大奬電影《The Class》以及《17Girls》）、尹馨、劉瑞琪、丁寧及黃璐飾演。這五名女演員在本片集體飆戲，詮釋難得一見的強烈女性角色。導演還力邀五月天石頭參與本片，他也首次將以顛覆的形象，與李鴻其一起扮演出身背景不同的警察同事，令人期待。
▲李鴻其與法國女演員Louise Grinberg（左）也有對手戲。（圖／長龢有限公司，2018.03.21）
《幸福城市》敘述發生在平凡老張一生中，三個不平凡的夜晚，讓一個生來被命運背叛的偷車少年，如何成為一個盡忠職守卻遭污衊的刑警和父親，他到最後要如何挽救這個背棄了他的世界？還是他與捉弄他的不幸命運對抗到底？