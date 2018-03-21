李鴻其VS.五月天石頭　顛覆形象當警察飆戲

李鴻其自從憑《醉·生夢死》拿下2015年金馬獎「最佳新演員」之後，就再也沒有新作推出，雖然中間插花演出大陸片《縫紉機樂隊》，以及一部短片《愛在世界末日》，但都不若他在新片《幸福城市》引人注目，電影裡他將扮演一個被命運捉弄的警察。

《幸福城市》網羅了台灣資深實力派演員高捷、李鴻其以及新人謝章穎，分別飾演男主角老張的三個不同階段狀態。導演何蔚庭表示：「在選角時，我不光只是考慮這三個演員的外表，是否看起來像同一個人，我也特別重視每個演員對電影的熱情，因為我們是分段拍攝，三個男主演只能通過探班，和看已拍攝片段的方式來認識對方，因此演出這部電影要有自我挑戰的勇氣。」