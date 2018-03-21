蔡英文：《台灣旅行法》提升台灣地位

蔡英文總統 21 日接見「美東南台灣同鄉會回國致敬團」，除感謝美東南區僑界在海外為台灣發聲，也指出美國通過《台灣旅行法》，讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點。

總統致詞表示，大家在海外打拚，仍關心與支持台灣發展，讓政府不感到孤單。前不久，美國通過《台灣旅行法》，讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點，他要感謝美國政府對台灣的支持，以及對於區域和平、繁榮所做出的努力。

總統指出，密切的台美關係背後，有許多台美人在幫故鄉出力。台美人對美國國會、政治的影響力日益擴大，有助台灣政治的安定，她由衷感謝大家對於深化台美關係的付出。