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政治

蔡英文：《台灣旅行法》提升台灣地位

記者陳弘志／台北報導2018/03/21 17:47
▲蔡英文總統 21 日接見「美東南台灣同鄉會回國致敬團」，提及《台灣旅行法》提升台灣的地位。（圖／總統府提供 , 2018.03.21 )
▲蔡英文總統 21 日接見「美東南台灣同鄉會回國致敬團」，提及《台灣旅行法》提升台灣的地位。（圖／總統府提供 , 2018.03.21 )

蔡英文總統 21 日接見「美東南台灣同鄉會回國致敬團」，除感謝美東南區僑界在海外為台灣發聲，也指出美國通過《台灣旅行法》，讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點。

總統致詞表示，大家在海外打拚，仍關心與支持台灣發展，讓政府不感到孤單。前不久，美國通過《台灣旅行法》，讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點，他要感謝美國政府對台灣的支持，以及對於區域和平、繁榮所做出的努力。

總統指出，密切的台美關係背後，有許多台美人在幫故鄉出力。台美人對美國國會、政治的影響力日益擴大，有助台灣政治的安定，她由衷感謝大家對於深化台美關係的付出。

蔡英文強調，大家在海外打拚，政府也非常認真，在堅守主權的前提下，維持穩定的兩岸關係。也因此，有更多空間來推動內政的改革。

在經濟的部分，總統表示，過去 GDP 的成長絕大是靠出口，而 2018 年我國 GDP 的成長動力則來自內需。這些成果是因為自 2016 年執政以來，即不斷積極推動各項相關法案，其中《前瞻基礎建設條例》是非常重要的法案，其他包括：長期照顧、再生能源計畫、老舊房屋更新計畫等政策，除引進外資投入，也創造就業機會及內需效果。

在社會改革的部分，蔡英文指出，包括：年金改革、稅制改革、司法改革、轉型正義等，各項改革也正在積極推動，過程雖引起紛擾，但最後目的是要打造更美好的台灣。

致敬團一行由僑委會委員長吳新興陪同，前來總統府晉見總統。

關鍵字台灣旅行法蔡英文外交兩岸
陳明通：憲法、兩岸關係條例是鑰匙陸航母經海峽　蔡英文召開國安會議

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