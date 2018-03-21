神展開！他淚曝「雞蛋糕阿嬤」辛酸　真相曝光笑翻網友

不少人看到年老的阿公、阿嬤在路邊頂著烈日或寒風做生意，都會將資訊上傳至網路，希望能藉由網路無遠弗屆的力量幫助他們。有善心網友日前在臉書社團「爆怨公社」 po 出一名阿嬤辛苦賣雞蛋糕的照片，感嘆「每次看到這種畫面都覺得好可憐，我要爆怨為什麼沒有人跟他買啊？」並呼籲大家多多發揮愛心，不料真相曝光才發現誤會大了，笑翻大批網友。

從原 PO 上傳的照片可見，滿頭白髮的阿嬤獨自一人站在雞蛋糕攤販旁，雙手交握、直直地望著來來往往的路人，卻遲遲沒有顧客上門，臉上表情似乎有些無助。目睹這一幕，讓原 PO 又心疼又無奈，寫道「每次看到這種畫面都覺得好可憐～我要爆怨為什麼沒有人跟他買啊……我一個人的力量不足以換到阿婆的笑容……」。

貼文一出，網友紛紛留言「在哪裡？有順路一定去買」、「有時候看到類似情景，都會默默鼻酸」、「阿嬤沒有準備椅子坐旁邊…這樣一天下來身體會受不了吧…」、「希望有人可以協助找一個比較適合擺攤的地方」，心疼辛苦賺錢的阿嬤。

但有眼尖的網友發現，其實這名阿嬤並不是老闆，表示「這家生意超好的，不是這個阿罵在賣的」、「她不是老闆啦！老闆是一個比她還年輕一點的女士，這攤生意很好，不用再推了」、「可能是請阿嬤幫忙看一下，老闆去上廁所」；真相曝光後笑翻大票網友，直呼：「阿嬤意外爆紅啦！」



▲雞蛋糕攤販的老闆其實是一名媽媽，而非網友照片中的阿嬤。（圖／翻攝自爆怨公社）