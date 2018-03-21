謝金河：不管陸惠台或弱台 台應拿回發球權

（中央社記者潘智義台北21日電）財信傳媒董事長謝金河表示，不論中國大陸推出的是「惠台」，還是「弱台」政策，其實並非今年開始，因為中國壯大，台商受益最多，台灣應把發球權拿回來。

謝金河今天在財訊財富管理大獎頒獎典禮致辭時指出，搭高鐵回南部時遇到一位小學同學透露，自2003年在昆山設廠迄今14年，從中國大陸淨賺新台幣32億元，但錢都放在香港、其次是新加坡。台灣應調整制度，讓台商願意把錢拿回台灣，放在台灣理財。

謝金河說，若要說中國大陸透過「惠台政策」吸引台灣的人才、資金，弱化台灣，其實已經推行了30年，但只要台灣調整制度，前途還是一片光明；例如原來本國人重稅、外國人輕稅的制度，台灣現已著手調整。