吳鳳致力文化交流 成為正港台灣人

（中央社記者黃麗芸台北21日電）土耳其籍吳鳳在2012年時成為首位奪下金鐘獎的外籍藝人，他熱愛台灣也致力文化交流，今天獲移民署長楊家駿頒發中華民國定居證，讓他正港台灣人的夢想成真。
移民署今天發布新聞稿表示，為感謝知名文化旅遊主持人吳鳳致力台灣文化、旅遊介紹與推廣，楊家駿頒發他中華民國定居證，同時藉此宣示台灣對國際高級專業人士「留才、攬才」的決心。
楊家駿表示，台灣非常歡迎世界各國的多元人才來此發展，並於民國105年修正國籍法，「外國籍高級專業人才」可同時擁有原國籍及中華民國國籍，加上搭配就業金卡等優惠方案，對吸引外國人才留台發展是很大誘因。
來台發展近12年的吳鳳，於104年和台籍妻子Rynne結婚、生女，他還曾在臉書上發文表示，剛來台的目標就是念完研究所，但待越久就越離不開這裡，若沒有來到台灣，一切都會不一樣，直呼『謝謝台灣給我的一切』」也決心要在台灣進行更多文化交流。
移民署說，透過吳鳳在節目上介紹台灣後，有許多土耳其人都向他表示有意願來台觀光或投資；吳鳳為讓台灣人也認識他的母國土耳其，近期也出書撰寫「來自土耳其的邀請函」，內容介紹許多土國地理、文化，希望讓增進雙邊交流認識。
吳鳳認為，「每個人都是自己國家的大使」，來台10多年，很高興也很開心終於可以成為台灣人，未來要多拍一些台灣動人的故事，讓全世界知道。
移民署表示，楊家駿肯定吳鳳對台灣文化旅遊所做的推廣與貢獻，並呼籲高級專業人才不見得要有高學歷，擁有專精領域技藝才是重點，不必放棄原國籍就可申請歸化，盼讓更多領域的外國高專人才一起為台灣帶來更好發展，將台灣當作自己的「家」。（編輯：李亨山）1070321