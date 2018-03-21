吳鳳致力文化交流 成為正港台灣人

（中央社記者黃麗芸台北21日電）土耳其籍吳鳳在2012年時成為首位奪下金鐘獎的外籍藝人，他熱愛台灣也致力文化交流，今天獲移民署長楊家駿頒發中華民國定居證，讓他正港台灣人的夢想成真。

移民署今天發布新聞稿表示，為感謝知名文化旅遊主持人吳鳳致力台灣文化、旅遊介紹與推廣，楊家駿頒發他中華民國定居證，同時藉此宣示台灣對國際高級專業人士「留才、攬才」的決心。

楊家駿表示，台灣非常歡迎世界各國的多元人才來此發展，並於民國105年修正國籍法，「外國籍高級專業人才」可同時擁有原國籍及中華民國國籍，加上搭配就業金卡等優惠方案，對吸引外國人才留台發展是很大誘因。