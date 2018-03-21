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中央社

UBA決賽 週六小巨蛋點燃戰火

中央社2018/03/21 17:42
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北21日電）106學年度UBA大專籃球聯賽決賽，24日（週六）在台北小巨蛋登場，男、女各4支球隊將見證UBA首次攻蛋，挑戰聯盟至高榮耀的總冠軍。

今年UBA決賽預計下午1時由女子組率先登場，首役將由挑戰4連霸的文化大學對上世新大學，接著再由佛光大學碰上屆亞軍北市大學；男子組則由頭號種子健行科大迎戰高雄師大，晚上7時則由國立體大與義守大學擔綱壓軸對決。

上季男子組冠軍健行本季依舊來勢洶洶，8強賽拉出不敗的7連勝，以頭號種子之姿晉級4強決賽，去年冠軍賽MVP、世大運男籃國手簡祐哲不敢掉以輕心，他坦言要打贏高師大這關，「得先跑贏他們，因為他們的體能向來很飽。」

高師大在8強吊車尾晉級，射手陳佳澤坦言，外界都不看好他們，所以心態上沒有壓力，「健行頂著要連霸的光環，壓力是在他們身上。」

8強賽戰績排名第2的義守，4強得先得闖過國體大這關，前鋒潘祥偉坦言：「國體大很強，就算我們前面贏過他們也不算贏。」他並說，如何降低國體大中鋒王柏智在禁區的殺傷力會是頭號課題，球隊屆時會有些針對性的防守策略。

國體大射手陳昱瑞則表示，這是他們第一次踏進小巨蛋，心情上難免比較緊張。但他也強調，確定晉級後球隊一直有按照比賽的節奏在備戰，他們有信心可以打進冠軍賽。（編輯：黃瑞弘）1070321

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