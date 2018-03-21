股市不會永遠牛市 專家：防範非理性繁榮的時刻已到

《USA Today》專欄作家 Mark Hulbert 周二發文指出，美股特別是小型股正處非理性繁榮時期，投資人需特別防範，否則難逃損害。

Hulbert 表示，投資人缺乏警戒心，一個重要的原因是股市已經從 2 月初的急跌復甦，讓投資人認為牛市仍將持續。

相較於 2 月初的下挫，納斯達克及羅素 2000 都已收復失地，還再創新高，大型股的標普 500 指數，雖然沒有回到 1 月的高點，但也已經恢復約一半的損失。但正因為反彈，鼓勵投資人去承擔更多的風險。

Hulbert 指出，待下一次市場下挫，加碼的投資人恐怕會後悔，並且發現股市難逃下挫的命運。