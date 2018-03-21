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中央社

首次政治局成員書面述職 習近平個性化點評

中央社2018/03/21 17:52
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北21日電）中共中央政治局成員近期首次向中共中央和中共總書記習近平書面述職，內容涵蓋落實重大問題請示報告、做襟懷坦白政治老實人等七方面。習近平在審閱書面報告時，分別進行「個性化點評」。

新華社報導，中共中央政治局成員結合分工，「聯繫一年來思想工作實際特別是黨的十九大以來履職情況」，撰寫述職報告。

述職報告主要涵蓋7方面：一是帶頭增強「四個意識」，堅定維護「以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」。二是帶頭學習宣傳貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神」。

三是帶頭落實重大問題請示報告制度。四是帶頭貫徹執行民主集中制。五是帶頭推動黨中央決策部署貫徹落實。六是帶頭開展調查研究、深入改進作風。七是帶頭廉潔自律。

據報導，在「重大問題請示報告制度」方面，政治局成員「嚴格執行」請示報告有關規定，及時向中共中央和習近平報告貫徹執行中共中央決策部署進展情況，「自覺向黨中央和習近平總書記請示重大問題、重要事項、重大工作，自覺做到對黨忠誠、襟懷坦白，做政治上的明白人、老實人」。

在「貫徹執行民主集中制」方面，政治局成員「自覺堅持民主集中制各項制度」，在分管領域、分管工作中發揚民主，實行正確集中。「大家以普通黨員身分參加黨的組織生活，坦誠開展批評和自我批評」，堅決防止和反對個人主義、分散主義、自由主義、本位主義、好人主義，「絕不搞一言堂、家長制」。

報導指出，根據「中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定」，中央政治局成員每年向中共中央和總書記書面述職一次。這是中共第19次全國代表大會（十九大）以來加強和維護中共中央集中統一領導的新規。

對於政治局成員首次向習近平述職，報導稱，習近平在審閱述職報告時，除對政治局全體成員提出總體要求外，還分別進行個性化點評。（編輯：馮昭/林克倫）1070321

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