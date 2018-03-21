高市土地標售開紅盤　第1季飆破28億

▲本季最受矚目之中都重劃區推出1標4筆面積954坪之住四用地，吸引8家投資人搶進，以12億9496萬元脫標。（圖／高市地政局提供,2018.03.21）

地政局表示，本季最受矚目之中都重劃區推出1標4筆面積954坪之住四用地，因面對中都溼地公園及美都公園，擁有雙公園第一排景觀，視野絕佳，具備景觀及生活機能條件，吸引 8家投資人搶進，以12億9496萬元脫標，溢價5億618萬餘元，溢價率64.17％，每坪脫標價約135.6萬元，創下區內住宅行情新高，本標前4標封投標金額均超過9 億，足見本重劃區的發展潛力受投資大眾肯定。

高雄大學區段徵收區，本季推出3標3筆土地，全部標脫，其中1筆面積約1947坪住四用地，因面對幸福公園，近高雄大學，鄰近家樂福商圈，擁有公園及校園綠地景觀，吸引建商與投資者搶進，共吸引12家投資人競標，最後以7 億5380萬元脫標，溢價2億662萬餘元，溢價率37.76 ％，每坪脫標價約38.7 萬元；另1筆位於大學21路，近後勁溪、斜對公園，亦有3投標封競標，以2 億元脫標，溢價率33.73 ％，每坪脫標價約26.5 萬元；1筆住三用地，有7家投資人搶進，以每坪約25萬元脫標，溢價率達47.32 ％。

第82期市地重劃區，首次推出2標2筆住三用地，各以每坪約 20.1及21萬元脫標；第84期市地重劃區，前幾季推出土地均全數標脫， 本季續推出2筆小面積土地，各以每坪約24.3 萬元及40.8萬元脫標，其中1筆溢價率達64.87％，為本季溢價率最高者，亦創區內住宅區土地新高。

大坪頂1號道路區段徵收區1筆位於20米松正路住二用地，近莿蔥腳濕地公園，休閒環境佳，吸引 6家投資人出手，以總價1 億4721 萬餘元脫標，溢價4818 萬餘元，溢價率48.66 ％，每坪脫標價約17.2 萬元；五號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路便捷之交通，景觀環境佳，受投資人關注，本次推出1標2筆土地，本次最夯，計有 14家投資人競標，以總價2 億1008萬元脫標，溢價率42.81 ％，每坪脫標價為15.1萬元。

綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出13 標17 筆土地，共吸引65投標封搶進，創下縣市合併後買氣新高，最後共標出 11標15 筆，除第33期及高坪2 期區段徵收區2 標 2筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫。從開標現場座無虛席，各建商均派員到場瞭解開標情形觀之，業界仍普遍關心地政局定期標售結果，對開發區優質建地仍有青睞，顯見大高雄開發區土地，公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，投資人對於房地產未來信心十足。

