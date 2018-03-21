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〈谷歌智慧台灣計畫〉資料中心啟動第四期擴建 台供應

鉅亨網2018/03/21 18:02
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Google 今 (21) 日除宣布在台啟動 Google 智慧台灣計畫外，Google 董事總經理簡立峰表示，Google 台灣資料中心今年將啟動第四期興建計畫，建置以來已帶來超過 176 億元的經濟貢獻，法人預估，隨著 Google 啟動第四期興建計畫，台伺服器供應商可望直接受惠，而待第四期建置完成後，Google 台灣資料中心對台經濟貢獻金額，也將突破 200 億元。

Google 於 2011 年購置台灣彰濱工業區 15 公頃土地，作為資料中心腹地，2012 年正式動土，並於 2013 年正式啟用，而後 Google 也投入第二期與第三期擴建，均已如期完成。

簡立峰表示，Google 從 2011 年首次投資台灣資料中心建置以來，已帶來超過 176 億元的經濟貢獻，等於每年貢獻 25 億元，而建置至今，邊際效應已然出現，提供周圍相關產業更多機會，今年將啟動第四期擴建計畫，也盼能在台灣購買綠電，以綠電 100% 供應資料中心運作。

法人預估，Google 台灣資料中心第四期擴建完成後，對台灣的經濟貢獻將突破 200 億元，屆時採購啟動後，伺服器等硬體產品供應商可望受惠，包括鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、神達 (3706-TW) 與緯創 (3231-TW) 等，皆可望受惠 Google 擴建資料中心帶動產品出貨動能。

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