〈谷歌智慧台灣計畫〉資料中心啟動第四期擴建 台供應

Google 今 (21) 日除宣布在台啟動 Google 智慧台灣計畫外，Google 董事總經理簡立峰表示，Google 台灣資料中心今年將啟動第四期興建計畫，建置以來已帶來超過 176 億元的經濟貢獻，法人預估，隨著 Google 啟動第四期興建計畫，台伺服器供應商可望直接受惠，而待第四期建置完成後，Google 台灣資料中心對台經濟貢獻金額，也將突破 200 億元。

Google 於 2011 年購置台灣彰濱工業區 15 公頃土地，作為資料中心腹地，2012 年正式動土，並於 2013 年正式啟用，而後 Google 也投入第二期與第三期擴建，均已如期完成。