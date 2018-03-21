外交破冰非制裁奏效 北韓稱歸功和平攻勢

（中央社首爾21日綜合外電報導）北韓在官媒發表社論打破沉默，聲稱與美國和南韓外交融冰，是推動「和平攻勢」獲致的成果，駁斥是制裁將北韓逼上談判桌的說法。
朝鮮半島因為試射飛彈與核武，經歷了一段劍拔弩張時期，現在局勢迅速緩和下來。北韓中央通信社（KCNA）在社論作出上述表示。
法新社報導，為了籌備預訂4月底登場的兩韓峰會，南韓今天提議下週與北韓舉行高層會談，討論峰會日期與議程等細節。
不過，在外交官員馬不停蹄安排南北韓會談，以及目前仍未定案的川普和金正恩面對面會談時，北韓默不吭聲不禁令人質疑平壤的意向。
北韓中央通信社昨晚發表的社論，沒有直接提及這些峰會，但指出與南韓出現「明顯的和解氛圍」，與美國的關係「出現改變跡象」。
社論說，即便北韓因為發展核武計畫，面臨強大的國際壓力與嚴厲的經濟制裁，平壤的主動提議是出自於強勢地位，而非弱勢地位。
社論說：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的對話和平攻勢，是一種自信的表現，因為我國已經取得所有想要的目標。」
北韓願意從邊緣後退一步，卻引發華府、首爾與東京鷹派人士質疑真誠性與動機，北韓對此也加以抨擊。
北韓說，「敵對勢力散布類似『制裁與施壓奏效』等垃圾話…根本毫無意義，就像狗吠月亮」，敦促所有相關各方「謹言慎行」。
社論說：「烏合之眾破壞氣氛，在有關各方還沒有機會探究對方想法並坐上談判桌前，他們就到處說三道四，這真的是心胸狹窄的人才會有的表現。」（譯者：張曉雯/核稿：徐崇哲）1070321