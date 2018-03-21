外交破冰非制裁奏效 北韓稱歸功和平攻勢

（中央社首爾21日綜合外電報導）北韓在官媒發表社論打破沉默，聲稱與美國和南韓外交融冰，是推動「和平攻勢」獲致的成果，駁斥是制裁將北韓逼上談判桌的說法。

朝鮮半島因為試射飛彈與核武，經歷了一段劍拔弩張時期，現在局勢迅速緩和下來。北韓中央通信社（KCNA）在社論作出上述表示。

法新社報導，為了籌備預訂4月底登場的兩韓峰會，南韓今天提議下週與北韓舉行高層會談，討論峰會日期與議程等細節。

不過，在外交官員馬不停蹄安排南北韓會談，以及目前仍未定案的川普和金正恩面對面會談時，北韓默不吭聲不禁令人質疑平壤的意向。