放屁凳進化總統凳 成為搶手私房伴手禮

50年多前第一代凳子，是用剩餘木頭做成的板凳，沒有鐵釘，只用卡榫，板凳中間沒有洞；40年多前第二代凳子中間多了一個洞，接著出現圓凳版本，最後進化成圓形高腳、多種材質組成。

藍振芳的校長室保留創校時木工科的第一張板凳，沒有一根鐵釘，但過了半世紀，每塊木板還緊緊的卡在一起，完全沒鬆動。

「這種板凳已有57年歷史了」，談到「放屁凳」，公東高工校長藍振芳就神采奕奕，忙著將辦公室內從第一代到最近進化版的「放屁凳」都搬出來。

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣私立天主教公東高工的「放屁凳」，沒鐵釘，只用卡榫，傳承木工科57年精神，如今也有人稱之為總統凳，是台東搶手的私房伴手禮。

第二代凳子至今大約有43年歷史，卡榫由方變成橢圓形，板凳中間也多了一個比50元硬幣稍微大的圓孔，「好像放屁的通風孔」，於是公東高工的學生幫這張板凳取名「放屁凳」。

藍振芳說，板凳中間挖個洞不是隨辦亂挖的，是要考驗學生的鑿洞能力。

學校木藝中心主任張家瑞說，公東高工是民國49年由天主教白冷教會創辦，主要科系是木工科，聘請神父和外國老師引進國外技術。

當時台東後山的學生窮困，神父教導孩子要勤儉，於是要求將學生使用剩料、要丟棄的木材拼湊做成小板凳，所以常常大小不一，顏色不同，「放屁凳」就這樣傳承下來。

藍振芳說，只要是公東高工的學生都知道「放屁凳」的故事，木工科的學生必須有能力完成「放屁凳」才能升上二年級。

藍振芳說，他看過將近500人試坐「放屁凳」，只有4人坐的姿勢是對的，其中1人是前客委會主委葉菊蘭。當時，他看到葉主委先將板凳貼近臀部，然後再蹲下，讓他很訝異，後來回想，他的阿嬤、媽媽在洗衣服和燒開水時，也是以這樣的方式坐板凳。

藍振芳說，以前的地板不平，有石子，且板凳小，如果先將板凳放在地面，然後坐下，板凳容易傾斜摔倒，或是只坐到一半滑倒。因此，坐板凳時，正確的坐法是先將板凳貼近屁股，然後再蹲下。

公東高工歷屆師生「放屁凳」作品，或由學生保存，或只送不賣。今天立法委員劉櫂豪義賣同一批的最後一張，搶購出價踴躍，最後以1萬1000元賣出，給學校師生莫大鼓舞，學生高興地直呼「太神奇」。

去年5月，公東高工學生將手作凳子送給蔡英文總統，總統在板凳上簽名，因此學生又叫「放屁凳」為「總統凳」。

不論稱之為「放屁登」、還是「總統凳」，這凳子從用料到製作，不僅蘊含著半世紀前的傳教士勤儉精神，也傳承公東高工木工科技術傳承和師徒制的價值。（編輯：陳清芳）1070321