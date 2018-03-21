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〈遠航展望〉陸客衰減浪潮不退 將停飛4個中國航點

鉅亨網2018/03/21 18:06
鉅亨網 / NOWnews
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去年陸客來台大減近 80 萬人，年減幅逾 20%，據傳 3 月還有一波「停止赴台陸客旅遊團簽」，加上台灣今年是大選年，主營兩岸航線的遠東航空今 (21) 日直言，為因應年底選舉陸客來台人數恐持續衰減，已規劃夏季班表將陸續停飛哈爾濱、太原、成都和石家莊等航點。

據統計，陸客去年來台共 273.2 萬人次，年減 77.9 萬人次，年減幅 22.2%，來台自由行陸客為 105.3 萬人次，已超過團客的 84.4 萬人次，觀光業界多悲觀認為，今年還會繼續衰退。

遠航總經理李承仲表示，由於遠航並未擁有北京、上海、廣州、深圳和杭州等中國熱門航點的航權，商務客少，主要客群是中國的團體客，除了整體陸客來台人數處在衰退趨勢，再加上今年適逢台灣的大選年，預料陸客來台續減，為此，已擬定陸續停飛中國部分航點的計畫，但選後仍有機會復飛，依市況而定。

在停飛部份中國航點後，遠航兩岸航點還有福州、合肥、銀川、廈門，至於原有的運能將轉至國內線。

另一方面，為了因應機隊舊換新的需求，遠航今年將再新增 2 架新機，最快下半年就會有 ATR72-600 加入，負責直飛國內航線，明年再新增 2 架 ATR 和 2 架單走道客機，其中，單走道客機將投入即將開航的大阪航線。

整體而言，遠航長期規畫新購 21 架飛機，其中國內線約 9-11 架 ATR，國際線約 10-11 架，而現有機隊為 10 架。

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關鍵字遠航陸客來台兩岸航點遠東航空兩岸航線大陸航班headline
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