大陸航艦經台灣海峽　蔡英文召開國安首長會議

蔡英文總統 21 日在府內召集行政院賴清德院長及國安相關首長會議，就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題，分別聽取國安相關首長報告。
總統在國安首長會議中，除聽取中國大陸航空母艦途經台灣海峽赴南海演訓的最新安全情資外，也針對中國大陸兩會後政局發展，討論中國大陸新的人事佈局與領導人任期制度變革等，對大陸內部、兩岸、區域和國際局勢未來可能的影響與衝擊。
此外，有關近期美中關係的變化，川普政府國安報告將中國大陸列為敵對強權，美中在各層面的競爭及摩擦逐步升高，尤其川普政府為削減龐大貿易逆差採取一系列、針對性經貿政策作為，可能觸發貿易戰，對世界經貿秩序及全球市場的可能衝撃及中長期影響，與會各首長也充分討論。
當前朝鮮半島局勢快速變遷，蔡英文在會中也聽取相關首長的專案報告，針對南韓、日本、中國大陸等周邊國家面臨的環境和後續可能採取的對策，以及美國與北韓談判結果可能對區域情勢造成的衝擊，與會首長在會中也有許多討論。
蔡英文在會中表示，面對中國大陸兩會後，兩岸及區域局勢的可能變化，以及近期國際經貿情勢的發展，台灣將面對更多、更複雜的挑戰。這些挑戰不僅在於政治和軍事層面，包括區域關係與國際經貿也會受到影響，所以相關情勢發展，需要有更精密的掌握，隨時檢視國家整體策略。總統要求國安會，對於相關情勢發展要密切掌握，做好觀察、情蒐及研判工作，強化應變機制，並提出策略建議，作為總統的決策參考。