大陸航艦經台灣海峽　蔡英文召開國安首長會議

蔡英文總統 21 日在府內召集行政院賴清德院長及國安相關首長會議，就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題，分別聽取國安相關首長報告。

總統在國安首長會議中，除聽取中國大陸航空母艦途經台灣海峽赴南海演訓的最新安全情資外，也針對中國大陸兩會後政局發展，討論中國大陸新的人事佈局與領導人任期制度變革等，對大陸內部、兩岸、區域和國際局勢未來可能的影響與衝擊。

此外，有關近期美中關係的變化，川普政府國安報告將中國大陸列為敵對強權，美中在各層面的競爭及摩擦逐步升高，尤其川普政府為削減龐大貿易逆差採取一系列、針對性經貿政策作為，可能觸發貿易戰，對世界經貿秩序及全球市場的可能衝撃及中長期影響，與會各首長也充分討論。