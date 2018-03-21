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中央社

台塑化尾盤跌逾8% 證交所：法銀巴黎證錯帳

中央社2018/03/21 18:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）台股今天尾盤爆量逾百億元，急殺28點至平盤附近，主要是因為台塑化最後一盤暴跌逾8%，證券交易所表示，法銀巴黎證券公司還在了解發生的原因，應該會申報錯帳。

台股今天漲0.23點，收在11011.07點，但在尾盤時，台塑化爆出1萬5200張大量殺出，將股價由原本上漲1元，硬生生下殺大跌9.5元，收盤為106元，跌幅達8.23%。根據證交所統計，法銀巴黎證券賣出台塑化1.4萬張是最大賣壓。

證交所表示，今天台塑化尾盤摜壓，確定為法巴證券單一券商所為，不過針對錯帳原因、下單數量與交易金額等細節還在等待法巴回報說明。

證交所指出，根據規範，券商錯帳最晚申報時間為T+2日早上10時，即23日上午。

由於台塑化今日尾盤的怪異走勢，摜壓1.5萬張大量收在106元，跌幅達8.23%。市場消息在盤後盛傳「6505台塑化，最後一盤1.5萬張下殺，應該是對敲沒有掌握好，造成單邊成交，請投資人好好把握盤後交易卡位機會」。

因此市場此一消息在LINE流傳，激勵台塑化盤後零股交易市場搶翻天，零股終場成交量高達2.32萬股，成交價來到120元，相較今天收盤價106元，等於上漲13.2%。（編輯：黃國倫）1070321

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