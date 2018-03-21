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〈鉅亨觀點〉套利交易正夯 港幣再刷33年新低

鉅亨網2018/03/21 18:11
鉅亨網 / NOWnews
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受到港美利差擴大的刺激，週三 (21 日) 港幣兌美元再度貶值，暫報 1 美元兌 7.8461 港幣，再度刷新 33 年來的新低水準，並且越來越逼近港府聯繫匯率制度的「弱方兌換保證」。

美元兌港幣日線走勢圖 (近三個月以來表現)　圖片來源：investing.com
美元兌港幣日線走勢圖 (近三個月以來表現)　圖片來源：investing.com

近期港幣匯價表現疲軟，週三 (21 日) 再度刷新 33 年來匯價新低，主要就是因為在美國聯準會 (Fed) 的升息預期帶動下，美元 LIBOR 與港元 HIBOR 利差正不斷擴大，導致市場放空港幣、買進美元的套利盤大舉湧入，拖累港幣匯價。

聯準會 (Fed) 三月利率會議已於昨日 (20 日) 召開，並將於台北時間週四 (22 日) 凌晨 2 時許發布利率決議，目前市場預期 Fed 升息一碼的機率，高達 94.4%，意味著 Fed 本週升息已是「箭在弦上」。

如下圖所示，代表歐洲美元拆款利率的三個月期 LIBOR，與同期港元拆款利率 HIBOR 兩者利差，在近期是出現急遽擴大，創下了自 2008 年以來的新高水平，顯示了市場對於 Fed 的升息預期，已是快速加深。

三個月期 LIBOR 與三個月期 HIBOR 之利差 (2008年至今表現)　圖片來源：Bloomberg
三個月期 LIBOR 與三個月期 HIBOR 之利差 (2008 年至今表現)　圖片來源：Bloomberg
下一個問題：港幣還能貶到哪？

在檢視完港幣走低的深層原因之後，多數市場投資人可能有疑問，港幣匯價 7.8461 再刷 33 年新低，未來港幣走貶的空間還有多少？

在觀察未來港幣的貶值空間之前，將先需要了解港府的「聯繫匯率制度」。

港府實行港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度，港府以 1 美元兌 7.80 港幣進行掛鉤，並以 7.75 作為聯繫匯率制度之強方兌換保證，以 7.85 兌 1 美元作為弱方兌換保證，故 7.75 與 7.85 同時也是港府的干預底線。

而隨著港幣再刷新低，若未來港幣兌美元匯價碰觸到 7.85 的弱方兌換保證，那麼意味著香港金管局即會出手干預，以維持聯繫匯率制度之完整，這也代表港幣後市貶值空間將是相當狹小、甚至空方還有著軋空風險。

香港金管局總裁陳德霖亦曾在 3 月 8 日再次強調，市場毋須擔憂港幣會貶破 7.85 弱方兌換保證，因為金管局就是金字招牌的「超級換鈔員」，只要港幣觸及 7.85 弱方兌換保證，那麼金管局便會出手干預市場，保證港幣不會低於 7.85。

港幣走低，香港基本面弱了嗎？

由於港幣過去走貶的歷史經驗裡，香港大多伴隨著資本外流、房市回調等基本面轉弱之變化，但是這一次港幣走低，似乎並非全然是由於「資本跨境流動」所驅動，主要是受到利差的套利交易所催生。

如下圖所示，近日經由港股通「北水南下」之資金，已出現連五個交易日淨流入，以週二 (20 日) 數據來看，滬股通是淨流入了 3.52 億人民幣，而深股通則是流入了 6.2 億人民幣，資金流入狀況，仍屬健康。

北水南下之資金流向　圖片來源：東方財富網
北水南下之資金流向　圖片來源：東方財富網
港幣貶值、港股後市怎麼看？

隨著港幣走低，北水南下資金亦出現連五個交易日淨流入，對於港股後市，分析師意見認為，港股所面對的風險主要還是來自 Fed 的升息壓力、人民幣相對強勢，這些原因或可能令股市本益比重新定價、擴大市場波動。

但是若從企業基本面與中期投資的邏輯路線來看，華泰港股分析師呂程認為，港股在 2 月初時追隨美股下跌，已出現了一波回調，事實上本益比已經經過修正，隨著時序進入 4 月份，估計一些獲利強勁的類股板塊，將重新獲得資金動能。

興業證券首席分析師張憶東亦表示，觀察港股企業的獲利表現，仍是市場現在最重要的關注點，考量到 2017 年中國經濟持穩、人民幣升值等原因，估計港股中概股的獲利能力將值得期待，並成為港股升溫的重要基本面支撐。

恆生指數日線走勢圖 (近一年以來表現)
恆生指數日線走勢圖 (近一年以來表現)
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