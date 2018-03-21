〈鉅亨觀點〉套利交易正夯 港幣再刷33年新低

聯準會 (Fed) 三月利率會議已於昨日 (20 日) 召開，並將於台北時間週四 (22 日) 凌晨 2 時許發布利率決議，目前市場預期 Fed 升息一碼的機率，高達 94.4%，意味著 Fed 本週升息已是「箭在弦上」。

近期港幣匯價表現疲軟，週三 (21 日) 再度刷新 33 年來匯價新低，主要就是因為在美國聯準會 (Fed) 的升息預期帶動下，美元 LIBOR 與港元 HIBOR 利差正不斷擴大，導致市場放空港幣、買進美元的套利盤大舉湧入，拖累港幣匯價。

受到港美利差擴大的刺激，週三 (21 日) 港幣兌美元再度貶值，暫報 1 美元兌 7.8461 港幣，再度刷新 33 年來的新低水準，並且越來越逼近港府聯繫匯率制度的「弱方兌換保證」。

如下圖所示，代表歐洲美元拆款利率的三個月期 LIBOR，與同期港元拆款利率 HIBOR 兩者利差，在近期是出現急遽擴大，創下了自 2008 年以來的新高水平，顯示了市場對於 Fed 的升息預期，已是快速加深。

三個月期 LIBOR 與三個月期 HIBOR 之利差 (2008 年至今表現) 圖片來源：Bloomberg

下一個問題：港幣還能貶到哪？

在檢視完港幣走低的深層原因之後，多數市場投資人可能有疑問，港幣匯價 7.8461 再刷 33 年新低，未來港幣走貶的空間還有多少？

在觀察未來港幣的貶值空間之前，將先需要了解港府的「聯繫匯率制度」。

港府實行港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度，港府以 1 美元兌 7.80 港幣進行掛鉤，並以 7.75 作為聯繫匯率制度之強方兌換保證，以 7.85 兌 1 美元作為弱方兌換保證，故 7.75 與 7.85 同時也是港府的干預底線。

而隨著港幣再刷新低，若未來港幣兌美元匯價碰觸到 7.85 的弱方兌換保證，那麼意味著香港金管局即會出手干預，以維持聯繫匯率制度之完整，這也代表港幣後市貶值空間將是相當狹小、甚至空方還有著軋空風險。

香港金管局總裁陳德霖亦曾在 3 月 8 日再次強調，市場毋須擔憂港幣會貶破 7.85 弱方兌換保證，因為金管局就是金字招牌的「超級換鈔員」，只要港幣觸及 7.85 弱方兌換保證，那麼金管局便會出手干預市場，保證港幣不會低於 7.85。

港幣走低，香港基本面弱了嗎？

由於港幣過去走貶的歷史經驗裡，香港大多伴隨著資本外流、房市回調等基本面轉弱之變化，但是這一次港幣走低，似乎並非全然是由於「資本跨境流動」所驅動，主要是受到利差的套利交易所催生。

如下圖所示，近日經由港股通「北水南下」之資金，已出現連五個交易日淨流入，以週二 (20 日) 數據來看，滬股通是淨流入了 3.52 億人民幣，而深股通則是流入了 6.2 億人民幣，資金流入狀況，仍屬健康。

北水南下之資金流向 圖片來源：東方財富網

港幣貶值、港股後市怎麼看？

隨著港幣走低，北水南下資金亦出現連五個交易日淨流入，對於港股後市，分析師意見認為，港股所面對的風險主要還是來自 Fed 的升息壓力、人民幣相對強勢，這些原因或可能令股市本益比重新定價、擴大市場波動。

但是若從企業基本面與中期投資的邏輯路線來看，華泰港股分析師呂程認為，港股在 2 月初時追隨美股下跌，已出現了一波回調，事實上本益比已經經過修正，隨著時序進入 4 月份，估計一些獲利強勁的類股板塊，將重新獲得資金動能。

興業證券首席分析師張憶東亦表示，觀察港股企業的獲利表現，仍是市場現在最重要的關注點，考量到 2017 年中國經濟持穩、人民幣升值等原因，估計港股中概股的獲利能力將值得期待，並成為港股升溫的重要基本面支撐。