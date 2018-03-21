掌握癌幹細胞增生關鍵 北醫研究新突破

（中央社記者張茗喧台北21日電）存在癌症腫瘤內部的癌幹細胞是癌症轉移、復發的主要元兇，卻令醫界束手無策。台北醫學大學耗時約3年找出癌幹細胞增生的關鍵技術，可望發展出新的固體腫瘤標靶治療。

北醫大細胞治療與再生醫學研究中心主任黃彥華今天在記者會中指出，胚胎幹細胞是精子及卵子結合受孕後，胚胎發育最早期產生的細胞，可以在完全沒血管且無氧環境中快速增生，每次可產生2個完全相同具高能力的幹細胞，可迅速地大量累積胚胎期幹細胞的數量。

幹細胞不只存在正常細胞，癌症腫瘤裡也有幹細胞，但目前臨床的癌細胞治療多針對分裂快速的細胞，對於具有高抗藥性、容易轉移的癌幹細胞卻束手無策，即便治療後腫瘤變小，癌幹細胞仍留在體內，等待患者免疫力下降、出現發炎反應或病毒感染時伺機而動。