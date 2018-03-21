NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈和球隊一起成長　林怡辰的黑馬之路謝榮瑤收富邦驚喜　「真的很感動」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

掌握癌幹細胞增生關鍵 北醫研究新突破

中央社2018/03/21 18:08
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北21日電）存在癌症腫瘤內部的癌幹細胞是癌症轉移、復發的主要元兇，卻令醫界束手無策。台北醫學大學耗時約3年找出癌幹細胞增生的關鍵技術，可望發展出新的固體腫瘤標靶治療。

北醫大細胞治療與再生醫學研究中心主任黃彥華今天在記者會中指出，胚胎幹細胞是精子及卵子結合受孕後，胚胎發育最早期產生的細胞，可以在完全沒血管且無氧環境中快速增生，每次可產生2個完全相同具高能力的幹細胞，可迅速地大量累積胚胎期幹細胞的數量。

幹細胞不只存在正常細胞，癌症腫瘤裡也有幹細胞，但目前臨床的癌細胞治療多針對分裂快速的細胞，對於具有高抗藥性、容易轉移的癌幹細胞卻束手無策，即便治療後腫瘤變小，癌幹細胞仍留在體內，等待患者免疫力下降、出現發炎反應或病毒感染時伺機而動。

黃彥華說，研究團隊以胚胎鼠與新出生小鼠的幹細胞進行研究，嘗試培養、分裂、並調控其細胞增生的分子機制，不到3年就掌握許多關鍵技術，領先全球。

她強調，未來可望利用這項技術找出腦瘤、肝癌、肺癌、胰臟癌、大腸直腸癌等固體腫瘤的癌幹細胞，了解這些癌幹細胞如何在沒有氧氣的環境中進行分裂及轉移，致使病人產生抗藥性與早期復發，並且開發新的標靶治療，研究論文今年2月已發表在幹細胞國際權威學術期刊「幹細胞報告（Stem Cell Reports）」。（編輯：陳清芳）1070321

少子化 高市國中估6年將減...UBA首次攻蛋 祭抽獎拚人氣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan