印尼惡商偽造標籤賣過期貨 嬰兒食品在列

（中央社記者周永捷雅加達21日專電）印尼警方破獲一家從澳洲及美國進口食品的本地公司涉嫌竄改食品的保存期限，讓包括嬰兒食品在內的過期食品持續在雅加達及印尼各地販售。

印尼政府近來日益重視食安問題。印尼媒體Sindonews報導，印尼警方經過數月調查後，於19日突襲食品公司PT Pandawa Rezeki Semesta位於雅加達西區的倉庫。

警方獲報，這家公司的員工偽造新的產品資訊標籤，代替原本進口食品的標籤。新舊標籤看起來一模一樣，唯一的差別就是產品到期日。

警方在這家公司的倉庫找到證據，逮捕3名嫌犯，其中包括這家公司的主管。