印尼惡商偽造標籤賣過期貨 嬰兒食品在列

（中央社記者周永捷雅加達21日專電）印尼警方破獲一家從澳洲及美國進口食品的本地公司涉嫌竄改食品的保存期限，讓包括嬰兒食品在內的過期食品持續在雅加達及印尼各地販售。
印尼政府近來日益重視食安問題。印尼媒體Sindonews報導，印尼警方經過數月調查後，於19日突襲食品公司PT Pandawa Rezeki Semesta位於雅加達西區的倉庫。
警方獲報，這家公司的員工偽造新的產品資訊標籤，代替原本進口食品的標籤。新舊標籤看起來一模一樣，唯一的差別就是產品到期日。
警方在這家公司的倉庫找到證據，逮捕3名嫌犯，其中包括這家公司的主管。
根據警方查扣的證據顯示，這家公司共有9萬6780件產品的標籤及到期日資訊遭到竄改，產品項目從美乃滋到嬰兒食品都有。這些食品都是從美國及澳洲進口至印尼。
警方也查獲這家公司員工用來竄改食品標籤的工具，包括用來去除原始標籤的塗料稀釋劑以及製作偽造標籤的工具。
根據警方調查，這家公司從2014年起就開始竄改食品標籤，販賣這些過期食品獲利約30億至60億印尼盾（約新台幣636萬元至1272萬元）。
警方並未指出這些過期食品在哪些印尼超市販售，但表示包括雅加達及及印尼其他地方都有販售這家公司過期食品的超市。
根據印尼法律，涉案嫌犯將以違反食品安全及消費者保護法令遭起訴，若判決確定，最高將面臨5年有期徒刑。（編輯：高照芬）1070321