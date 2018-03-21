浪浪變派出所警衛犬 紅上日本電視台

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府善化警分局海寮派出所所長黃勝潮認養流浪犬「霸王」成為工作犬，近一年來成為工作上的好夥伴，還吸引日本電視台前來拍攝，讓台南警衛犬的名聲傳到了日本。

台南市政府警察局長黃宗仁今天透過臉書阿仁局長室分享日本電視台來拍攝的影片，並發文指出，警衛犬「霸王」如何和警察人員生活及工作的互動影片，在日本電視台上映獲得好評，創下不錯的收視率，台南之光「霸王」不只活躍於東瀛，更是地方派出所的好幫手。

黃宗仁指出，行政院長賴清德堅持重視生命的理念，在台南市長任內於民國104年率先全國實施「零撲殺政策」，積極領養流浪犬，更指示台南市警局推出派出所警衛犬計畫，讓這些可愛的浪浪協助警察共同守護地方治安，並成為預防犯罪的利器。