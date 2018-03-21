從夜市到旗艦餐廳 張志民想要不一樣人生

（中央社記者郝雪卿台中21日電）「我想要不一樣的人生！」在台中市黃昏市場以鵝肉及日式料理起家的張志民，小小夜市攤子聲名遠播，連鎮瀾宮董事長顏清標也是座上客，如今他進軍一級餐飲戰區打造旗艦餐廳。
張志民從學徒起家，原本在台北市學湘菜料理，退伍後到大餐廳當廚師，接觸到各國料理，希望自行出來創業，民國84年時因緣際會到北屯區的黃昏市場開熟食攤賣鵝肉及烤魚，每天下午3時營業到6時，因為受到歡迎，賣的料理也愈來愈多樣，營業額也蒸蒸日上。
張志民表示，8年前因為遇到瓶頸，他亟思突破，開始改做站式日本料理，店裡提供3個位置，剛開始大家不習慣站著吃生魚片，生意慘淡，一個月後才逐漸轉機，後來再轉型做無菜單料理，雖然隱身在黃昏市場裡的攤子，不只本地客，還有從台灣各地、甚至海外慕名前來嚐鮮的客人，成為黃昏市場裡的人氣店。
雖然是在黃昏市場的攤店，張志民旗下擁有40多名廚師，為了讓自己的廚師有更多的學習機會，而不只是在市場中做廚師，加上攤店要配合黃昏市場的營業時間，只能營業到晚上7時，他決定進軍台中市一級餐飲戰區公益商圈，並耗費4年時間打造200坪的旗艦餐廳，餐廳牆壁上掛著日本「七福神」浮世繪，其中一幅就是以他太太為本。
「我想要有不一樣的人生！」張志民說，40歲以前他嗜酒如命，每天與酒友喝到醉茫茫，酒後斷片常亂發脾氣，讓太太傷心不已，白天醒來，常跪求太太原諒，也讓家庭關係不好，兒女都不想與他親近，直到一次痛風發作，診所老醫師警告他以後可能要面臨洗腎命運，他決定痛下決心戒酒，如今他51歲了，早已遠離菸酒。
台中市有不少名人都是張志民的熟客，像是顏清標之前就常光顧張志民的攤子，張志民的旗艦餐廳將於24日正式開幕，還在試營運期間，顏清標就先來嚐鮮，對張志民的手藝讚不絕口。24日開幕當天將推出相當20人份的相撲丼飯，歡迎大家一起來分食品嚐。（編輯：劉政權）1070321