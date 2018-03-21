從夜市到旗艦餐廳 張志民想要不一樣人生

（中央社記者郝雪卿台中21日電）「我想要不一樣的人生！」在台中市黃昏市場以鵝肉及日式料理起家的張志民，小小夜市攤子聲名遠播，連鎮瀾宮董事長顏清標也是座上客，如今他進軍一級餐飲戰區打造旗艦餐廳。

張志民從學徒起家，原本在台北市學湘菜料理，退伍後到大餐廳當廚師，接觸到各國料理，希望自行出來創業，民國84年時因緣際會到北屯區的黃昏市場開熟食攤賣鵝肉及烤魚，每天下午3時營業到6時，因為受到歡迎，賣的料理也愈來愈多樣，營業額也蒸蒸日上。

張志民表示，8年前因為遇到瓶頸，他亟思突破，開始改做站式日本料理，店裡提供3個位置，剛開始大家不習慣站著吃生魚片，生意慘淡，一個月後才逐漸轉機，後來再轉型做無菜單料理，雖然隱身在黃昏市場裡的攤子，不只本地客，還有從台灣各地、甚至海外慕名前來嚐鮮的客人，成為黃昏市場裡的人氣店。