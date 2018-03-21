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中央社

中共造全球最大宣傳機器 講好中國故事

中央社2018/03/21 18:14
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海21日電）中共中央近日印「發深化黨和國家機構改革方案」，整合大陸央視、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台，組建「中央廣播電視總台」。外媒指出，這將是全球最大宣傳機器之一。

中共黨媒人民日報今天報導，這份改革方案提出，要整合中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台，組建成「中央廣播電視總台」，作為中國國務院直屬事業單位，歸口中央宣傳部領導。

「中央廣播電視總台」主要職責是，宣傳中共的理論和路線方針政策，統籌組織重大宣傳報導，引導社會熱點，加強和改進輿論監督，推動多媒體融合發展，加強國際傳播能力建設，「講好中國故事」等。

此外，將撤銷中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台建制。對內保留原呼號，對外統一呼號為「中國之聲」。

美媒彭博近日引用知情人士的話指出，中國批准創建全球最大的宣傳機器之一，目的就是為了改善海外形象。央視目前在海外有70多個分部，中國國際廣播電台以60多種語言播出。

北京日報社微信公眾號「長安街知事」今天指出，中國國家廣播電視總局局長確定由聶辰席出任。聶辰席先前職務為中宣部副部長，中國國家新聞出版廣電總局局長、黨組書記，中國國家版權局局長。

中國國家廣播電視總局組建後，原先的中國國家新聞出版廣電總局不再保留，職能也被中國國家廣播電視總局取代。而此次被整併包括央視在內的3家媒體，原都是中國國家新聞出版廣電總局的直屬單位。

因此，組建「中央廣播電視總台」，將成為聶辰席接掌中國國家廣播電視總局後的重要任務之一。（編輯：林克倫）1070321

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