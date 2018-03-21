國際法語日 馬克宏推廣法語教育

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天提出推廣法語的計畫，他說這座「由7億人共享的寶藏」屬於所有人，且眼見英國即將脫歐，法語也應在歐盟內得到更多重視。

雖然法國多位前總統與一般大眾是出了名的對英語感冒，年輕有為的馬克宏一口流利英語卻幾近完美，驚艷外國聽眾。

40歲且喜愛文學的馬克宏出席達佛斯（Davos）世界經濟論壇時，以英語向投資人致詞；接受外媒訪問時，也操英語應答。儘管如此，馬克宏仍望能吸引更多人使用他的母語，尤其是被視為新法語使用者潛在泉源的非洲。