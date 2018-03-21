國際法語日 馬克宏推廣法語教育

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天提出推廣法語的計畫，他說這座「由7億人共享的寶藏」屬於所有人，且眼見英國即將脫歐，法語也應在歐盟內得到更多重視。
雖然法國多位前總統與一般大眾是出了名的對英語感冒，年輕有為的馬克宏一口流利英語卻幾近完美，驚艷外國聽眾。
40歲且喜愛文學的馬克宏出席達佛斯（Davos）世界經濟論壇時，以英語向投資人致詞；接受外媒訪問時，也操英語應答。儘管如此，馬克宏仍望能吸引更多人使用他的母語，尤其是被視為新法語使用者潛在泉源的非洲。
馬克宏為慶祝全球法語日，發表了長達一小時的演說，並承認仍有人將法語和殖民主義及獨裁政權掛勾，特別是在非洲地區。昔日殖民地獨立後，巴黎當局曾在當地扶持了許多專制政權。
法新社報導，他表示：「若說法語只是代表自由的語言，就太傲慢了。」
他說：「曾有講法語的人動用酷刑，也曾有講法語的人做出美好事情。」他還表示，有些暴君說法語這點，也不會赦免他們的所作所為。
從西非的喀麥隆到太平洋西南部的法屬新喀里多尼亞島（New Caledonia），許多地區都使用法語；而對於外界指控法國仍表現得像是法語唯一主人，他也試圖反駁。
馬克宏表示，法語已「從法國中解放」，成為「世界的語言」。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉淑琴）1070321