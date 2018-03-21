總統召開國安首長會議 回應習近平刪任期限制

（中央社記者葉素萍台北21日電）中國人大日前通過修憲案，取消國家主席任期限制。總統蔡英文今天在總統府召開國安首長會議中指出，民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。

這也是中國人大修憲後，蔡總統首度對此議題表態。

中國人大日前通過修憲案，當中涉及取消國家主席任期限制。此舉被視為中國現任國家主席習近平無限期連任的準備工作。

總統府今天發布新聞稿指出，上午7時30分，總統在府內召集國安首長會議，就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題，分別聽取國安相關首長報告，並有深入討論。