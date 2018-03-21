總統召開國安首長會議 回應習近平刪任期限制

（中央社記者葉素萍台北21日電）中國人大日前通過修憲案，取消國家主席任期限制。總統蔡英文今天在總統府召開國安首長會議中指出，民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。
這也是中國人大修憲後，蔡總統首度對此議題表態。
中國人大日前通過修憲案，當中涉及取消國家主席任期限制。此舉被視為中國現任國家主席習近平無限期連任的準備工作。
總統府今天發布新聞稿指出，上午7時30分，總統在府內召集國安首長會議，就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題，分別聽取國安相關首長報告，並有深入討論。
蔡總統在會議中表示，面對中國大陸兩會後兩岸及區域局勢的可能變化，以及近期國際經貿情勢的發展，台灣將面對更多、更複雜的挑戰。
她說，這些挑戰不僅在於政治和軍事層面，包括區域關係與國際經貿也會受到影響。所以相關的情勢發展，需要有更精密的掌握，隨時檢視國家整體策略。總統要求國安會，對於相關情勢發展要密切掌握，做好觀察、情蒐及研判工作，強化應變機制，並提出策略建議，作為總統的決策參考。
蔡總統認為，「自由民主是台灣的生存之道，平等互惠才是兩岸健全發展之鑰。」有關近日中國大陸修法廢除國家主席連任限制，引起國際高度關注一事，總統在會中表示，國際間對此事的討論，凸顯了國際社會對民主價值的重視，而民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。（編輯：李淑華）1070321