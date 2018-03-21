籃球／和球隊一起成長　菜鳥教練林怡辰的黑馬之路

「其實以為第一場就會回家了。」在2018年世界中學生3對3籃球錦標賽代表隊選拔賽一路殺到決賽，才惜敗給永仁高中後，苗栗高商教練林怡辰笑說今日的比賽和今年的HBL一樣，都已超乎自己預期。

因為前任教練李婉萍因故離開，才剛從台體大畢業的林怡辰，在老教練吳喜松的邀請下再次返回母校。而在她和高三隊長「人氣王」徐詩涵的帶領下，苗商也在本屆賽會拿到第5名的佳績，甚至一度有機會擊敗奪冠呼聲極高的南山。

過去沒有擔任教練的經驗，林怡辰帶兵風格就像姐姐和妹妹們相處一樣，和球員們關係非常好，在賽後也是可以打成一片。不過她也認為自己有不少的缺點，希望在接下來能繼續改進。