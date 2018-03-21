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籃球／和球隊一起成長　菜鳥教練林怡辰的黑馬之路

記者黃建霖／台北報導2018/03/21 18:29
▲苗商菜鳥教練林怡辰。（圖／翻攝自苗商臉書）
▲苗商菜鳥教練林怡辰。（圖／翻攝自苗商臉書）

「其實以為第一場就會回家了。」在2018年世界中學生3對3籃球錦標賽代表隊選拔賽一路殺到決賽，才惜敗給永仁高中後，苗栗高商教練林怡辰笑說今日的比賽和今年的HBL一樣，都已超乎自己預期。

因為前任教練李婉萍因故離開，才剛從台體大畢業的林怡辰，在老教練吳喜松的邀請下再次返回母校。而在她和高三隊長「人氣王」徐詩涵的帶領下，苗商也在本屆賽會拿到第5名的佳績，甚至一度有機會擊敗奪冠呼聲極高的南山。

過去沒有擔任教練的經驗，林怡辰帶兵風格就像姐姐和妹妹們相處一樣，和球員們關係非常好，在賽後也是可以打成一片。不過她也認為自己有不少的缺點，希望在接下來能繼續改進。

「因為自己經驗上比較不足，所以面對一些臨場的問題，我可能就反應比較慢。」林怡辰表示，自己很多時候直到賽後才發現哪個隊員發生了問題，但都已經太慢了，也常常在戰術應變上落後給對手，這一次的比賽讓自己學到很多。

另外他也提到今年普門奪冠，對自己有和球隊都有一定的鼓舞作用，因為同屬小個子球隊，他們的成功證明了用外線和速度也能打出一片天。

而在這一次的比賽，苗商也的確貫徹了這一個原則，雖然在身材上處於劣勢，但卻接連扳倒滬江和南湖，也算一吐未能打進四強的怨氣。

由於學校在地緣上較為不便，所以苗商平時很難找到交流的學校，大多數時候都只能和台體大的學姊們較量。不過苗商依舊靠著韌性發揮著自己特有的優勢，林怡辰也希望未來能繼續和球隊一起成長。

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