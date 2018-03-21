澎湖花火節登場　機加酒自由行3千有找

一年一度的澎湖國際海上花火節即將登場，自 4 月 19 日至 6 月 21 日舉辦，預計施放 23 場次煙火，不少人已經開始準備前往朝聖，澎湖飯店業者也推出住宿專案，入住港景豪華客房每人 3,995 元起，旅行社則有自由行優惠促銷， 3 天 2 夜最低 2,999 元起。

澎湖國際海上花火節 4 月中旬登場，將一連施放 23 場煙火表演，除了主場地觀音亭之外，有 6 場將移師至西嶼、吉貝、七美、湖西、白沙等其他五鄉辦理，官方已公告花火施放日期與地點，另外具有絕佳視野的澎湖青年活動中心觀景台已開始接受預約。