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澎湖花火節登場　機加酒自由行3千有找

記者陳致宇／台北報導2018/03/21 20:29
▲一年一度的澎湖國際海上花火節自 4 月 19 日至 6 月 21 日舉辦，預計施放 23 場次煙火。（圖／澎湖福朋喜來登酒店）
▲一年一度的澎湖國際海上花火節自 4 月 19 日至 6 月 21 日舉辦，預計施放 23 場次煙火。（圖／澎湖福朋喜來登酒店）

一年一度的澎湖國際海上花火節即將登場，自 4 月 19 日至 6 月 21 日舉辦，預計施放 23 場次煙火，不少人已經開始準備前往朝聖，澎湖飯店業者也推出住宿專案，入住港景豪華客房每人 3,995 元起，旅行社則有自由行優惠促銷， 3 天 2 夜最低 2,999 元起。

澎湖國際海上花火節 4 月中旬登場，將一連施放 23 場煙火表演，除了主場地觀音亭之外，有 6 場將移師至西嶼、吉貝、七美、湖西、白沙等其他五鄉辦理，官方已公告花火施放日期與地點，另外具有絕佳視野的澎湖青年活動中心觀景台已開始接受預約。


▲澎湖福朋喜來登酒店推出優惠住房專案，入住港景豪華客房每人 3,995 元起。（圖／澎湖福朋喜來登酒店）

為迎接旅客，澎湖福朋喜來登酒店推出優惠住房專案，入住港景豪華雙床客房平日 2 天 1 夜兩人成行，每人 3,995 元起，平日 3 天 2 夜兩人成行每人 5,995 元起，內容包含在菊島大啖海鮮，或是體驗海島BBQ ，也可選擇搭乘遊艇賞煙花、品嚐澎湖排隊美食。

可樂旅遊 3 月底前，每逢周一、三、五推出優惠，澎湖機加酒自由行 3 日，買 1 晚送 1 晚，再免費加贈 48 小時機車使用，每人 2,999 元起。另外也與澎湖縣政府合作推廣「 2018 澎湖灣沙灘路跑嘉年華」，路跑項目分成 12km 、 6km 以及健走組 3km ，並提供協助代訂服務。

關鍵字澎湖花火節喜來登機加酒優惠可樂
OWCP明日開打　爭奪最強頭銜台虎德威共用班號　航班22日開賣

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