三大法人買超6.35億元 外資大砍面板雙虎 持續調

期貨部分，三大法人則是自營商單獨偏空，外資加碼多單 223 口，淨部位多單回升到 44430 口；投信回補空單 136 口，淨部位空單來到 30266 口；自營商加碼空單 493 口，淨部位空單來到 5633 口，合計三大法人減碼多單 134 口，淨部位多單為 8531 口。

台股今 (21) 日因台指期 3 月契約結算，指數陷入震盪，終場僅小漲 0.23 點，以 11011.07 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 7.74 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.81 億元，自營商自行買超 7.29 億元，自營商避險買超 4.98 億元，合計三大法人合買 6.35 億元。個股部分，外資今日大賣面板雙虎，另外台積電、鴻海等也持續遭到調節。

外資今天轉為賣超，面板雙虎友達及群創成主要賣壓所在，同時台積電及鴻海也持續遭外資賣超，其中外資對台積電中止連 3 買，鴻海也續遭外資連 7 賣，不過股王大立光則重獲外資買超，中止近期連 5 賣。

另外今天尾盤出現逾萬張賣單摜壓的台塑化，外資則賣超 4687 張。

金融股部分，外資則是賣超多於買超，包括中信金、新光金、第一金、開發金、合庫金、永豐金、國票金等，均是外資賣超標的。不過包括金控雙雄國泰金、富邦金在內，以及華南金、玉山金、元大金等，則是獲外資買超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天賣超，轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超 12845 張，第 2 名日月光，買超 8341 張，第 3 名宏碁，買超 7663 張，第 4 名東森，買超 6904 張，第 5 名中華電，買超 5936 張。6 到 10 名依序為，緯創，買超 4523 張；元大 S&P 原油正 2，買超 4175 張；南亞，買超 3735 張；富邦上証正 2，買超 3412 張；台塑，買超 3229 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 27908 張，第 2 名友達，賣超張數 14100 張，第 3 名大同，賣超 10457 張，第 4 名長榮，賣超 8370 張，第 5 名鴻海，賣超 7587 張，第 6 到 10 名分別為中信金，賣超 7463 張，光寶科，賣超 6858 張，華夏，賣超 5016 張，新光金，賣超 4922 張，台塑化，賣超 4687 張。

法人表示，外資今日對台股轉為賣超，且包括電子、金融及傳產權值股都是主要賣超標的，顯示外資心態已轉趨保守偏空，整體來看，現在盤勢主要還是靠內資在撐盤，11000 點能否守住，就看外資如何看待包括美國貿易戰及升息等國際政經變數。