賴柯雙盼縮短中央地方距離　解決分工不合作問題

行政院長賴清德今（21）日與台北市長柯文哲舉行座談會，主要針對前瞻基礎建設計畫以及長照2.0進行交流，雖然賴清德不斷地稱讚北市府積極地相關作為，但柯文哲還是一板一眼地提出政府「分工不合作」造成阻力與法令卡關問題，希望能藉由這次交流，縮短中央跟地方距離，提高行政效率，順利解決分工不合作的問題。

此次座談會，賴清德率領政務委員與各部會首長等行政團隊成員出席，柯文哲則帶領北市府團隊前來與會；柯文哲致詞時指出，台北市多項政策走在前端，不過，在推行時因牽涉到中央法令，常會卡關。

柯文哲進一步說明，政府組織龐大，「分工不合作」也是阻力，跨部會協調耗時耗力，盼能藉由今天報告的個案問題中，看到通案問題，「這種小小的障礙累積起來，就讓政府卡卡的，變跛腳」。