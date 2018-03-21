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政治

賴柯雙盼縮短中央地方距離　解決分工不合作問題

記者江昱逵／台北報導2018/03/21 18:39
▲行政院長賴清德與台北市長柯文哲21日舉行座談會，並希望就由這次機會，縮短中央跟地方距離，提高行政效率。（圖／北市府提供，2018.3.21）
▲行政院長賴清德與台北市長柯文哲21日舉行座談會，並希望就由這次機會，縮短中央跟地方距離，提高行政效率。（圖／北市府提供，2018.3.21）

行政院長賴清德今（21）日與台北市長柯文哲舉行座談會，主要針對前瞻基礎建設計畫以及長照2.0進行交流，雖然賴清德不斷地稱讚北市府積極地相關作為，但柯文哲還是一板一眼地提出政府「分工不合作」造成阻力與法令卡關問題，希望能藉由這次交流，縮短中央跟地方距離，提高行政效率，順利解決分工不合作的問題。

此次座談會，賴清德率領政務委員與各部會首長等行政團隊成員出席，柯文哲則帶領北市府團隊前來與會；柯文哲致詞時指出，台北市多項政策走在前端，不過，在推行時因牽涉到中央法令，常會卡關。

柯文哲進一步說明，政府組織龐大，「分工不合作」也是阻力，跨部會協調耗時耗力，盼能藉由今天報告的個案問題中，看到通案問題，「這種小小的障礙累積起來，就讓政府卡卡的，變跛腳」。

對此，賴清德回應，此次座談會除了要解決長照2.0及前瞻基礎建設，縣市政府所面臨的問題外，希望建立一個管道， 縮短中央跟地方距離，提高行政效率。他也認同柯文哲所說，「小問題如果不解決，恐怕成為大問題」，在這種情況下，觀迎台北市提出的各種指教，行政院同仁都會來共同協助；未來也希望中央與地方共同合作解決各項問題，讓台灣持續進步。

語氣一轉，賴清德感謝柯文哲帶領市府團隊，對於長照2.0的落實，值得國人肯定，因為台北市創新的作法，社福衛福資源整合，且2017年北市社福成績，得到衛福部評鑑10項特優成績；同時肯定柯文哲是首都自有財源足夠，平常省吃儉用，經費不致產生問題，也展現首都城市格局；不過北市若需要前瞻基礎建設經費，只要依循程序，行政院也會全力支持。

關鍵字賴清德柯文哲座談會前瞻基礎建設計畫長照
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