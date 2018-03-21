陸客大媽遺失機票癱坐路旁　暖警伸援手相救

大園分局埔心派出所今日上午7時許接獲民眾報案，稱有一名婦人坐在大園交流道旁，請警方前往查看。所長陳羿甯、警員徐漢威到場後發現婦人帶著一堆行李，坐在路旁啜泣，員警擔心婦人發生危險，便請她先上車休息。

一名從河南省來台觀光的48歲歐陽姓婦人，今(21)日上午搭車到大園交流道附近尋找旅館投宿時，發現皮包裡的回程機票不慎遺失，婦人一時慌了手腳呆坐在路旁，警方接獲民眾通報後到場協助，並找了一間旅館讓婦人住下，讓婦人大讚：「台灣警察真貼心!」

婦人上車後向員警表示，自己是住在河南省鄭州市，3月14日獨自一人來台自由行，前幾天都在台北觀光，但因為明(22)天要搭早班的飛機回家，所以今天先搭車到桃園機場附近找地方住，沒想到在大園交流道下車後，卻發現機票遺失了，怎麼找都找不到，在這裡又人生地不熟，旅費也快花完了，擔心回不了家，一時不知所措，才會坐在路旁哭泣。

所長陳羿甯見婦人身體因受寒而不停顫抖，便載著她四處尋找可以投宿的地方，終於找到一間有空房的旅館能讓婦人休息。陳所長也告訴她可以到機場辦理機票掛失及補發，婦人才總算鬆了一口氣，感謝警方的熱心協助，並說台灣真是個有人情味的地方，下次還要再來!



▲婦人坐在大園交流道旁，警員徐漢威到場後發現婦人帶著一堆行李，坐在路旁啜泣，員警擔心婦人發生危險，便請她先上車休息。（圖／大園分局埔心派出所提供 , 2018.03.21）