沈榮津：沒有深澳電廠2025年備用容量率將轉負

深澳電廠案引來外界高度關注，甚至質疑興建的必要性，經濟部長沈榮津今 (21) 日下午召開記者會強調，目前北部電力供需是失衡的，如果沒有深澳電廠，到 2025 年，北部供電備用容量率將是負 2.7%，電力必須由中南部支援供應。

沈榮津今日針對電力穩定供應及深澳電廠議題召開記者會說明，他指出，依電業法規定機組至少要有 15% 的備用容量率，這是在總量考慮部分，至於供電要區域均衡的考量部分，北部用電由北部就地供給，而且要承擔 15% 的區域備用容量率。

沈榮津指出，現在以總量來說，2025 年全國備用容量率為 16.3%，如果少了深澳第一部機組 60 萬瓩，將會影響 1.4% 的備用容量率，全國備用容量率就會降為 14/9%，這是從總量考慮來看。