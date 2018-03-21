女高中生錄取芝加哥大學 想學成回鄉當教師

普台高中校長林秋惠說，邱禾瑄多次參加國際發明展獲金牌，TOEFL托福測驗119分，差1分滿分，不只英文好，她高一起選修法語為第二外語並通過檢定，且為拓展全球視野，積極參加耶魯及哈佛大學的模擬聯合國會議，並曾到斯里蘭卡當志工，學業及課外表現優異。

普台高中學生海外升學陸續放榜，高三生邱禾瑄錄取美國頂尖的芝加哥大學及聖路易斯華盛頓大學；學生蕭名彥則同時申請上聖路易斯華盛頓大學及喬治亞理工學院；學生郭佩瑩將進入芝加哥藝術學院，並獲頒獎學金2萬5000美元，校方今天公布優秀升學成績。

林秋惠表示，蕭名彥勤奮向學，曾在高一物理課大膽假想將保溫瓶改良成可攜式加熱器，進而研發「無緣磁動發熱裝置」，赴日本拿下發明展金牌，接下來兩年持續創新研究，再到香港及韓國拿下發明展銀牌，由於對科技與綠色能源有濃厚興趣，將往電機領域發展，並以流利英語及西班牙語走向國際。

擁有藝術設計天分的郭佩瑩，以極富創造力的作品集和充滿強烈企圖心的個人簡歷，獲藝術領域優秀學校芝加哥藝術學院青睞，將攻讀視覺傳達科系，並獲獎學金，讓郭佩瑩興奮想快點到芝加哥求學。（編輯：李錫璋）1070321