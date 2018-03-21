翁章梁張明達和解 張花冠：發揮關鍵角色

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）代表民進黨競選嘉義縣長的翁章梁和嘉義縣議長張明達初選所造成的裂痕，今天雙方大和解；嘉義縣長張花冠說，高興在促進黨內初選的結束與整合上，發揮關鍵的角色。
嘉義縣長民進黨初選結束，由前農委會副主委翁章梁出線，不過初選期間雙方陣營互相攻擊，挺翁章梁的前嘉義縣長、立委陳明文和挺張明達的嘉義縣長張花冠也捲入戰局，翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，造成雙方裂痕。
今天民進黨中常會後由兼任黨主席的總統蔡英文約見翁章梁和張明達，陳明文和張花冠也在場，會後特別由秘書長洪耀福領軍一同舉行記者會，翁章梁和張明達兩人高喊「民進黨加油、嘉義進步」的口號，並多次擁抱，證明兩人放下初選的恩怨。
張花冠表示，身為嘉義縣長，一再強調是一個溝通平台的功能，因此，今天非常高興在促進黨內初選的結束與整合上，發揮了關鍵的角色。
張花冠指出，黨內的團結整合是要促進雙方的支持者互相諒解，同時也共同達成雙方陣營有意競選者都能當選，讓團結成為真正的整合力量。
民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠告訴中央社記者，翁章梁、張明達初選所造成的裂痕，基層原本擔憂會演變成分裂，所幸雙方大和解，未來可以繼續團結合作，延續民進黨在嘉義縣的政績，這也是黨員所期待的結果。
林沐惠指出，當初雙方初選競爭激烈，造成彼此的摩擦、裂痕，現在可以互相體諒和解，這是基層所樂見的結果，未來，雙方可以繼續為嘉義縣政努力。
國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧受訪指出，翁章梁、張明達大和解，對國民黨嘉義縣長的提名人選，並沒有影響，人選包括學者、中央及地方民代，正由國民黨中央黨部核定中，預計於3月底、4月初會確定人選。（編輯：李錫璋）1070321