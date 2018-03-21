翁章梁張明達和解 張花冠：發揮關鍵角色

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）代表民進黨競選嘉義縣長的翁章梁和嘉義縣議長張明達初選所造成的裂痕，今天雙方大和解；嘉義縣長張花冠說，高興在促進黨內初選的結束與整合上，發揮關鍵的角色。

嘉義縣長民進黨初選結束，由前農委會副主委翁章梁出線，不過初選期間雙方陣營互相攻擊，挺翁章梁的前嘉義縣長、立委陳明文和挺張明達的嘉義縣長張花冠也捲入戰局，翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，造成雙方裂痕。

今天民進黨中常會後由兼任黨主席的總統蔡英文約見翁章梁和張明達，陳明文和張花冠也在場，會後特別由秘書長洪耀福領軍一同舉行記者會，翁章梁和張明達兩人高喊「民進黨加油、嘉義進步」的口號，並多次擁抱，證明兩人放下初選的恩怨。