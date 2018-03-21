深澳電廠不建 經長：北部供需失衡更嚴重

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部長沈榮津今天說明深澳電廠必要性，並指出若不建新機組，除備用容量率將較法定目標少0.1個百分點外，北部備用容量率將降為負2.7%，供需失衡嚴重，需依賴中南部供電。

環保署副署長詹順貴就深澳電廠更新計畫爭議，接連兩天批評經濟部未說明清楚「乾淨的煤」及能源政策資訊，經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會報告並備質詢時，也受到多位立委質疑，經濟部在會後隨即召開記者會，說明深澳電廠更新計畫的必要性。

沈榮津從總量考量及區域均衡等兩個角度說明。總量部分，深澳電廠1號機組預計在2025年完成商轉，可提供1.4%尖峰用電需求，備用容量率將可增至16.3%；若減去深澳電廠機組，2025年備用容量率將減至14.9%，未達法定目標15%，台電恐將面對罰鍰。