學者：在台海航訓對遼寧號才是威脅

由於距離上次遼寧號艦隊在台灣附近航訓為去年7月12日，事隔8個月後，適逢美國通過台灣旅行法之際，昨天又穿越台灣海峽進行航訓，一舉一動備受外界關注。

（中央社記者游凱翔台北21日電）中國航艦遼寧號航訓經台灣海峽，適逢台旅法生效，一舉一動受關注。軍事專家與學者今天表示，與台旅法應無關係，演訓是事前排定的，且在台灣海峽航行，對遼寧號本身才是威脅。

中央警察大學公共安全學系專任教授、台灣智庫諮詢委員董立文表示，與台旅法應無直接關係，遼寧號為訓練艦，加上航空母艦是「大洋的兵器」、離岸越遠越好，航行在台灣海峽間對遼寧號才是威脅；若以威脅程度看待，遼寧號若是在台灣東邊演訓，才有威脅。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文指出，台灣海峽是國際航道，平時並不會危險，但若「戰時」就相當危險。原因在於，台海兩岸均部署射程超過100公里反艦飛彈，不只是軍艦，就連商船都有可能遭到攻擊，因此在戰爭發生時，中大型的軍艦不會擺放在台海間。

另外，遼寧號這次從台灣海峽南下，那是否會從台灣東部往北返航非常值得觀察，因為這個動作對中國來說不是「能不能」的問題，而是「需不需要」以巧妙的動作，來回應整個氛圍，是值得玩味的政治與軍事訊號。

值得注意的是，另一艘中國專為搭配航空母艦而建造的補給艦「呼倫湖」號，也是遼寧號首次與航艦補給艦共同進行遠海長訓，因此中國對於航母艦隊的編成，確實更加完備。

民進黨籍立法委員蔡適應說，他不認為這次的航訓與台旅法有關，原因在於艦隊的航訓幾個月前就會排定，對大陸來說更是年度訓練。但不可諱言的是，中國確實已加強演訓力道，台灣對於周邊安全更應審視。

至於外界曾謠傳遼寧號並不具備夜航能力，鄭繼文表示，事實上遼寧號已做過夜航訓練，每當台灣提出質疑，中國就會藉媒體公開操演過程，反駁意味相當濃厚，且不管是多機起降、大重量起飛等操作，遼寧號不僅越來越熟練，也展現一定實戰能力。

根據國防部民國106年國防報告書，遼寧號艦隊105年12月至106年7月，共4次在台灣周邊航訓。

第一次為105年12月25日，穿越宮古水道、沿台灣防空識別區以外東部海域，往南海方向執行遠海長航；第二次為106年1月11日，從海南島出發，沿台海中線以西北航行，翌日離開台灣海峽。

第三次為106年7月1日，沿台海中線以西南航行，翌日離開台灣海峽，8日至10日配合香港回歸20週年開放參觀；第四次為7月12日，沿台海以西中線向北航返山東，翌日離開台灣海峽。（編輯：蘇志宗）1070321