四維航減資34% 今年散裝船供給少市場好

四維航表示，去年曾進行資產重估，經過重估後約有10.39億元的資產減損，以致去年每股虧損達4.8元。

（中央社記者韋樞台北21日電）四維航運董事會今天通過去年財報及減資彌補虧損。去年資產減損達10.39億元，每股虧損4.8元；另外減資達34.066797%。四維航看好今年散裝船供給量少，市場景氣會好轉。

另外，董事會通過減資金額14億4293萬5452元，消除股份1億4429萬3545股，減資比率34.066797%，減資後股本27億9267萬900元。

四維航指出，目前每股淨值11.87元，減資後若今年全年不再虧損，淨值可拉高到18元。

四維航總經理周英朗表示，今年散裝航運市場因為艙位供給量少，但需求是一定的，相對價格拉高，有助於四維航改善財務結構。

周英朗指出，由於散裝船面臨老船未加裝壓艙水設備和脫硫設備等，可能從2019年起很多國家的港口無法停靠，但船東又不願意增加支出加裝這些設備，因此老船將逐步淘汰，新船又未及供應，以致艙位供給有限，散裝航運市場今年會翻揚。

他說，四維航手中包含自有、租用、代管等共61艘散裝船，有部分西元2000年打造的8000噸到萬噸的老船將逐涉汰換，藉以壓低平均船齡；而四維航對部分較新的船隻正加裝相關環保設備，讓租家能符合國際公約得以順利停靠各國港口。(編輯：李信寬)1070321