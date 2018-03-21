奈及利亞駐台辦事處遷至新北市 下週運作

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）駐奈及利亞代表處已從奈國首都阿布加（Abuja）搬遷到商業大城拉哥斯（Lagos），為求平等，外交部也要求奈國駐台單位搬離台北市。奈國駐華商務辦事處今天表示，上週已搬到新北市。

原先位於台北市信義區的奈及利亞駐華商務辦事處今天向中央社記者表示，辦事處已於上週三從台北市搬遷到新北市，目前新址進行內部整理中，預計下週可以正式重新對外運作。辦事處表示，相關訊息也已通知外交部。

同時，奈及利亞駐台辦事處新址的資訊已經更新在外交部網站中有關奈國駐台館處的相關內容。