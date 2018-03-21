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中央社

奈及利亞駐台辦事處遷至新北市 下週運作

中央社2018/03/21 18:38
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北21日電）駐奈及利亞代表處已從奈國首都阿布加（Abuja）搬遷到商業大城拉哥斯（Lagos），為求平等，外交部也要求奈國駐台單位搬離台北市。奈國駐華商務辦事處今天表示，上週已搬到新北市。

原先位於台北市信義區的奈及利亞駐華商務辦事處今天向中央社記者表示，辦事處已於上週三從台北市搬遷到新北市，目前新址進行內部整理中，預計下週可以正式重新對外運作。辦事處表示，相關訊息也已通知外交部。

同時，奈及利亞駐台辦事處新址的資訊已經更新在外交部網站中有關奈國駐台館處的相關內容。

外交部發言人李憲章表示，奈國駐台館處已啟動搬遷作業，目前進度順利。

在中共施壓下，去年1月奈及利亞政府公開要求中華民國駐奈及利亞代表處搬離首都阿布加、更改駐處名稱及縮減人員規模。

駐奈及利亞代表處去年12月搬到拉哥斯，今年1月重新對外運作後，名稱從中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團改為駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處（Taipei Trade Office in the Federal Republicof Nigeria）。

外交部先前表示，為求公平，已要求奈國駐台辦事處遷離首都台北市。（編輯：楊玫寧）1070321

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