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國際寵物美容競技認證　月薪上看4萬元

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/21 19:00
▲美和科大與台灣芭克麗寵物美容公司合作共同舉辦首屆「美和盃寵物美容師資格鑑定暨創意美容大賽」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）
▲美和科大與台灣芭克麗寵物美容公司合作共同舉辦首屆「美和盃寵物美容師資格鑑定暨創意美容大賽」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

美和科技大學今(21)日與台灣芭克麗寵物美容公司合作，假綜合體育館共同舉辦首屆「美和盃寵物美容師資格鑑定暨創意美容大賽」，共有來自全國各地寵物美容菁英及相關科系師生同場競技，本次賽事更邀請到美國國家級寵物美容大師Karen Tucker來台擔任評審，為活動增添國際性與權威性。

台灣芭克麗寵物美容有限公司隸屬於美國Barkleigh協會，是國內唯一獲得美國該協會認可的寵物美容師資格認證單位，該次賽事經由美國Barkleigh協會授權，並全程在該協會的監督指導下進行，通過鑑定者將獲頒「美國Barkleigh寵物美容師職業資格鑒定證書」，這不僅是個人技能的肯定，更是一種榮耀。


▲美國國家級寵物美容大師Karen Tucker來台擔任評審。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

美容系主任洪雪鳳表示，美和科大早於103年將美容系分設為「保建造型設計組」及「寵物美容設計組」，今年首屆大四畢業生大部分都取得丙級證照並在實習中。她說，寵物美容師的專業技能需求，除一般健康照護外，其中寵物美容造型設計是必要的技能。有寵物美容師證照，加上實際的工作經歷，月薪可以到3~4萬元。


▲美和科大「寵物美容設計組」每一年班30位同學男生約占2成。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

從前寵物只是用來看家，現在已將寵物當成自己的孩子，加上現代人生活節奏緊湊，無暇照顧毛小孩，包括洗澡、造型、美容都尋求專業技師代為執行，即使不景氣時代，寵物飼養風潮卻不減反增，目前台灣的市場仍有相當大空間。美容系大一生蔡佳琪，平日對寵物有極大興趣，家住台中仍選擇到南部就讀美和科大，希望日後將學習成果與興趣結合，開創另一個職涯希望。

▲人們對寵物商品需求急遽增加與精緻化，特別是寵物美容創意產業的興起。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

關鍵字美和科大寵物美容芭克麗丙級證照美容師
維護身障者權益　拆除鐵馬道路阻高市土地標售開紅盤　首季破28億

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