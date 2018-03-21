誰說工人老胖醜又髒？他一張照片讓女網友全暴動

職業不分貴賤，但有些人仍對部分職業有著刻板印象甚至歧視，一名工人在臉書發文，抱怨常有人用「鄙夷的眼神」看他，但他 po 上的自拍照卻讓女網友們瞬間暴動。
「誰說工人就一定是又老、又胖、又醜、又沒出息？」該名網友在臉書「爆怨公社」 po 文表示，自己是個工人，有時候中午去買便當時，都會遇到用「鄙夷的眼神」看著他的人，讓他不禁抱怨「我們的工作環境就是這樣，以為我們很願意哦！」也說他們的外表雖然不那麼乾淨，但比很多「衣冠禽獸」好太多了，最後更嗆「下次再用那種眼神看我，我他X就過去抱妳...」。
原 po 同時附上一張裸上身的自拍照，秀出明顯的胸肌、六塊肌，甚至還有人魚線，精壯結實的身材讓大批女網友暴動，直呼「這身材太強了，可以抱我嗎」、「這身材我可以」、「誰叫你不脫衣服，你要是赤裸上身，週邊大概只剩下想吃了你的眼神」、「我正用很鄙夷的眼神看著你，非常鄙夷！超級鄙夷！可以不要只有抱嗎...」、「請問要去哪裡才能用那種眼神看你」；也有網友認同原 po 說法，認為「職業不分貴賤，只要肯腳踏實地工作，不偷搶拐騙都是好人」、「真心敬佩工人！辛苦了」、「沒有工人，我們怎麼會有遮風避雨的房子可以居住」。
▲工人精壯結實的身材讓女網友們暴動。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）