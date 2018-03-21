誰說工人老胖醜又髒？他一張照片讓女網友全暴動

職業不分貴賤，但有些人仍對部分職業有著刻板印象甚至歧視，一名工人在臉書發文，抱怨常有人用「鄙夷的眼神」看他，但他 po 上的自拍照卻讓女網友們瞬間暴動。

「誰說工人就一定是又老、又胖、又醜、又沒出息？」該名網友在臉書「爆怨公社」 po 文表示，自己是個工人，有時候中午去買便當時，都會遇到用「鄙夷的眼神」看著他的人，讓他不禁抱怨「我們的工作環境就是這樣，以為我們很願意哦！」也說他們的外表雖然不那麼乾淨，但比很多「衣冠禽獸」好太多了，最後更嗆「下次再用那種眼神看我，我他X就過去抱妳...」。