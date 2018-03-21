NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈迪士尼樂園擴建　3大漫威園區登場賽前抽中PS4　潘祥偉：好兆頭理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

影集王冠男女角片酬大不同 製作團隊道歉

中央社2018/03/21 18:52
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）Netflix皇室影集「王冠」遭曝男主角麥特史密斯與女主角克萊兒芙伊的片酬不同而引發風波，製片商左岸影視今天對此發表聲明致歉。

法新社報導，聲明中並未承認，飾演英國女王伊麗莎白二世的克萊兒芙伊（Claire Foy）片酬不公，也未表示，願支付克萊兒芙伊回溯獎金，以彌補片酬差異。

倫敦左岸影視（Left Bank pictures）的聲明說：「我們想向克萊兒芙伊和麥特史密斯（Matt Smith）致歉，他們都是傑出的演員及朋友，本週無故成為媒體風暴中心。」

「王冠」（The Crown）製作團隊上週坦言，飾演菲立普親王的麥特史密斯因為知名度較高，而談成了優於克萊兒芙伊的片酬。

製作團隊未公開兩人的片酬金額，但美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）去年報導，克萊兒芙伊每集酬勞為4萬美元（約新台幣117萬元）。

製作團隊在耶路撒冷舉行的一場座談活動中說，麥特史密斯2010到2013年曾在英國廣播公司（BBC）影集「神秘博士」（Doctor Who）中擔任主角，是決定此次片酬的因素。

這種解釋並未平息批評聲浪，批評意見認為，片酬差異只有在影集播出的第一季說得過去，也就是在克萊兒芙伊獲各大獎項肯定之前。（譯者：鍾佑貞/核稿：張佑之）1070321

賀利氏上訴侵權案 碩禾：委...男扮女裝揹10條通緝 盜刷...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan