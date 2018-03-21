影集王冠男女角片酬大不同 製作團隊道歉

倫敦左岸影視（Left Bank pictures）的聲明說：「我們想向克萊兒芙伊和麥特史密斯（Matt Smith）致歉，他們都是傑出的演員及朋友，本週無故成為媒體風暴中心。」

法新社報導，聲明中並未承認，飾演英國女王伊麗莎白二世的克萊兒芙伊（Claire Foy）片酬不公，也未表示，願支付克萊兒芙伊回溯獎金，以彌補片酬差異。

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）Netflix皇室影集「王冠」遭曝男主角麥特史密斯與女主角克萊兒芙伊的片酬不同而引發風波，製片商左岸影視今天對此發表聲明致歉。

「王冠」（The Crown）製作團隊上週坦言，飾演菲立普親王的麥特史密斯因為知名度較高，而談成了優於克萊兒芙伊的片酬。

製作團隊未公開兩人的片酬金額，但美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）去年報導，克萊兒芙伊每集酬勞為4萬美元（約新台幣117萬元）。

製作團隊在耶路撒冷舉行的一場座談活動中說，麥特史密斯2010到2013年曾在英國廣播公司（BBC）影集「神秘博士」（Doctor Who）中擔任主角，是決定此次片酬的因素。

這種解釋並未平息批評聲浪，批評意見認為，片酬差異只有在影集播出的第一季說得過去，也就是在克萊兒芙伊獲各大獎項肯定之前。（譯者：鍾佑貞/核稿：張佑之）1070321