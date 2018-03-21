宏碁去年EPS 0.93元 每股擬配0.7元現金股

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今(21)日公告去年財報，去年全年稅後純益為 28.16 億元，由前年全年虧損 49 億元轉正，每股稅後純益為 0.93 元，稅後純益與每股純益創近 7 年新高，也是宏碁三造 (2011 年) 以來表現最好的一年，宏碁董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.7 元現金股利，配發金額也創 7 年新高，現金殖利率約 2.6%。

宏碁去年營收為 2372.75 億元，較前年成長 1.98%，毛利率 10.7%，創下 14 年以來新高，營業淨利為 36.7 億元，為前年的 3 倍，也創 7 年以來新高，營益率 1.5%，年增 0.99 個百分點，全年稅後純益為 28.16 億元，每股純益 0.93 元。