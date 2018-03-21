男扮女裝揹10條通緝 盜刷信用卡被捕

（中央社記者蘇木春台中21日電）張姓男子習慣男扮女裝，色誘男性被害人後，趁對方洗澡洗劫財物，他日前持被害人信用卡盜刷，員警獲報將他帶回警局偵辦，並查獲他身揹10條通緝案，警方訊問後將他依法送辦。
台中第六警分局市政派出所所長謝俊雄今天受訪表示，31歲張姓男子是著名的男扮女裝慣竊，他經常以女性樣貌出現在台灣各地，藉由各種交友方式與人見面，趁他人上廁所或無防備之際，偷取被害人的手機、錢包、信用卡等財物，再進行盜刷購物或變換現金花用，
警方指出，張男本月18日晚間在台北市色誘一名男性被害人，將對方約到住家，趁被害人洗澡時，將現金與信用卡等財物洗劫一空逃逸，被害人發現後向警方報案。
張男得手被害人的金融卡、信用卡後，便到高級精品店及手機店，購買高價的皮包、首飾精品及3C產品，再轉到二手商店變換成現金，得手新台幣50多萬元。
張男19日再持被害人信用卡，到台中市西屯區一家百貨公司消費，店家發現有異通報警方到場，員警盤查身分時，張男一直向員警謊報假身分，被帶回警局偵辦，查出他身揹10條通緝案，犯案地點遍及全台。
張男向警方供稱，他平時靠注射荷爾蒙，讓身材維持豐滿女性特徵，因下體未摘除，也還維持男性性徵，為賺取生活費，便四處靠變賣贓物維生。
警方訊問後，將張男依竊盜與詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，並呼籲受害民眾勇於出面指認嫌犯。（編輯：劉政權）1070321