男扮女裝揹10條通緝 盜刷信用卡被捕

（中央社記者蘇木春台中21日電）張姓男子習慣男扮女裝，色誘男性被害人後，趁對方洗澡洗劫財物，他日前持被害人信用卡盜刷，員警獲報將他帶回警局偵辦，並查獲他身揹10條通緝案，警方訊問後將他依法送辦。

台中第六警分局市政派出所所長謝俊雄今天受訪表示，31歲張姓男子是著名的男扮女裝慣竊，他經常以女性樣貌出現在台灣各地，藉由各種交友方式與人見面，趁他人上廁所或無防備之際，偷取被害人的手機、錢包、信用卡等財物，再進行盜刷購物或變換現金花用，

警方指出，張男本月18日晚間在台北市色誘一名男性被害人，將對方約到住家，趁被害人洗澡時，將現金與信用卡等財物洗劫一空逃逸，被害人發現後向警方報案。